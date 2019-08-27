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社會 社會焦點 保障人權

在台北車站被砍「一刀捅8公分」…他滿身血攔車逃命　兇手竟判無罪

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▲李姓男子2018年11月24日，埋伏在台北車站西門停車場隨機砍人 。（圖資料照／社會中心記者翻攝）

▲李姓男子2018年11月24日，埋伏在台北車站西門停車場隨機砍人 。（圖，資料照／社會中心記者翻攝）

記者羅志華／台北報導

近年不少重大社會案件的兇嫌都主張有「精神障礙」以求減刑，但難道「精障」這塊神主牌搬出來，受害者只能自認倒楣嗎？一名李姓男子於2018年11月間，在台北車站旁停車場持菜刀隨機砍殺無辜民眾，導致受害者重傷渾身是血，苦苦向李男求饒，並趁隙攔車求助才獲救。北院審理時考量李男患思覺失調症，已達「不能辨識其行為違法及依其辨識而為行為之能力」，本月21日判他無罪，令入相當處所施以監護4年，可上訴。

據判決，李男於2018年11月24日上午先將菜刀藏在側背包，再騎車至台北車站西側停車場「尋找獵物」，一見有民眾走在停車場，便尾隨在後並1刀捅進受害者的右側腰部。當時受害者走在路上，突感腰部一陣劇痛，轉頭才驚覺腰上插了把菜刀，嚇得趕緊逃命。

李男一路追砍，造成受害者右下背「長7公分、深8公分」深度撕裂傷，右肩及右上臂也各有撕裂傷，逃沒幾步就腳麻倒地。李男見狀，趁勢出左手壓制其胸口，並右手持刀作勢砍下去。受害者怕性命不保，趕緊向李男求饒「要錢或是要幫忙找人，我都可以做到」，好在李男不知為何突然向後一看，他見機不可失趕緊再逃，才攔下路旁汽車向駕駛求救，並在車上報警等待救援，一場驚魂終於落幕。

李男在法庭上辯稱，從案發前1週起就「有聲音」指示他要帶著菜刀砍人，否則腦中會發出雜音干擾。另外，李男曾在基隆某精神院執行監護處分，又曾到三重某醫院精神科就診，但家人均不知情。法扶律師表示，李男持刀砍傷受害者後，將人壓制在地本可取其性命，但李男並未追擊，加上亞東醫院的鑑定結果，足見李男案發時，受到幻聽及被害妄想等精神病症影響，應依刑法第19條第1項「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰」，判李男無罪。

北院參照李男先前就診紀錄、亞東醫院鑑定結果，發現李男在餐廳上班2、3個月，卻無法交代工作時間及內容，也因腦中的聲音要他「不要相信其他人」，致使李男發病時也沒找親友幫忙，應持續接受精神治療，以免思覺失調症復發，因此判李男無罪，令入相當處所施以監護4年。

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關鍵字：台北車站,思覺失調症,精神障礙,殺人未遂

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