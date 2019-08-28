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高市府憂愛情摩天輪「卡韓」　陳其邁：中央全力配合

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▲韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜的愛情摩天輪喊了超過半年終於要開說明會，不過，卻傳出高市府因為擔心土地在高雄港，是交通部管轄，是不是又出現卡「韓」狀況。對此，行政院副院長陳其邁28日受訪時強調，中央會全力配合。

陳其邁表示，任何的建設都要有完整的規劃，包括推動台南、高雄的科技走廊橋頭科學園區，對於高雄產業結構轉型非常重要，在港區周邊這些土地也應該有完整規劃，例如哪一些區做商業區、哪一些區做相關的觀光、飯店或者是文化，這都必須有配套的規劃。

陳其邁說，不是說想蓋哪裡就蓋哪裡，或者是想到什麼就做什麼，若欠缺完整規劃，恐怕不太好。他批評，「高雄推動觀光也好，或者是產業各方面的一些努力，中央都會盡力配合。但也希望韓市長能夠好好把他對高雄的願景能夠做一個盤點，總不能說想到什麼就做什麼，然後現在要做什麼的時候，市長又不在，又要離開，到底政策後續如何做推動？萬一韓市長選上總統之後，摩天輪到底是誰管？」

陳其邁強調，「對於任何高雄觀光或產業的推動，中央都會全力配合，共同協調，假如高雄對於任何促進經濟發展，市長有什麼想法，溝通的管道都會非常暢通，沒問題。」

此外，對於韓國瑜說要推反毒政策，不過方法卻是推「反毒舞蹈團」。陳其邁評論，反毒還是要多管齊下，不管是法規或是警力的部署，或是在學校、社區，都必須動起來，「我比較難理解說舞蹈團、合唱團、相聲或其他的表演團體，這個有什麼不可以？所以也許韓市長有想到一些新的點子這個也說不定，但是我想反毒必須在預算上給予支持，在警力的配置或是社區動員都要投注經費。」

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