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韓國瑜暢談反毒決心！但對於李佳芬農舍轉賣選擇「不回應」

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▲高市長韓國瑜 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜28日出席2019年第4次治安會報，會中他提到「目前高雄被高標檢驗，每個環節被放大檢視，是前所未有的」，因此要特別警惕；另外他提到開學之際，要特別注意毒品問題；但對於太太李佳芬農舍轉賣問題，韓國瑜並未做回應。

▲高市長韓國瑜 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲韓國瑜會後見媒體快步離去。（圖／記者洪正達攝）

高雄市政府28日舉行高市府2019年第4次治安會報，由市長韓國瑜主持，他提到目前高雄被高標檢驗，因此要特別警惕，現在每個環節被放大檢視，是前所未有的，從好事來看是精益求精，但一面又是工作壓力大，讓市民朋友得到市府服務應該的。

不過他也提到，即將邁入9月開學祭，他最擔憂毒品，因調查發現青少年吸毒者佔吸毒人口52％，態樣也有340種，已經無法分辨，因此全國首創三區合一「校區、社區、管區」來執行防毒，但還是不夠，請警察局、教育局、毒防局能夠把反毒變潮流，從歌曲、舞蹈、戲劇、演講、辯論，讓校園孩子知道不碰毒品才是健康正常，一旦碰了毒品同學是被排斥的，請相關單位在開學之際把關，全力反毒。

韓國瑜說要推反毒政策，其中提到要以「舞蹈」方式來推行，讓行政院副院長陳其邁評論，反毒還是要多管齊下，面對此問題，韓國瑜也不回應；另外，媒體追問關於太太李佳芬的農舍轉賣問題，韓國瑜也避而不答。

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