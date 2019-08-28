「菜包做不到，土包子來做！」　韓國瑜29日公布青年學貸、低薪對策

▲韓國瑜將提出青年政策。（圖／韓國瑜競選辦公室提供）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜29日將釋出第二波政見，聚焦青年族群，以「韓國瑜為你撐腰」為題提出青年政策三解方：自立成家基金、青銀共居、根留台灣，強調韓國瑜知道年輕人的壓力，願意當靠山減輕青年負擔，更宣示「菜包做不到的，土包子來做！」

韓國瑜與國政顧問團22日在臉書直播拋出首波能源政見，主張有條件的支持重啟核四，並親自簽署重啟核四公投連署書。國政顧問團總召張善政辦公室28日表示，韓國瑜明天12點30分，將與張善政、社福組召集人馮燕以及社福組顧問中正大學社工系副教授吳明儒，透過臉書直播釋出第二波政見，鎖定青年族群。

張善政辦公室指出，社福議題涵蓋層面廣泛，橫跨老、中、青、幼各年齡層，「因此韓國瑜特別指示國政顧問團著重於社福層面的政策討論，而第一個族群對象就是青年。」

張善政辦公室表示，「韓國瑜為你撐腰」是個這政策的主要思想，要讓青年人覺得並不孤單，並非一畢業就開始為了還學貸，或是為了買車買房兒不眠不休工作，沒有生活品質，所以如何能有人生的第一桶金等，另外還有韓國瑜曾提出的「老青共居」概念也要加強落實，包括青銀共居、包租代管、以及租金補貼等，更完整的撐腰政策。