



▲郭台銘、顏清標。（圖／記者李毓康、陳政錄攝）

記者徐政璿、袁茵／台北報導

大甲鎮瀾宮董事長顏清標日前公開發表挺高雄市長韓國瑜的言論，意有所指稱，國民黨初選已經結束，「有人輸了不甘願，還蠢蠢欲動…有錢是他家的事。」被外界解讀是在針對鴻海集團創辦人郭台銘。對此，立委顏寬恒28日強調，若初選勝的是郭台銘，他們也會全力支持，只是「挺韓就是遵守遊戲規則」。

關於顏清標被外界解讀在針對郭台銘，顏寬恒28日說，他非常了解郭台銘和顏清標的私人情誼，自己剛當選立委時，顏清標有交代要多向郭台銘請益，所以有到公司請安走動，但不是實習。

「如果初選勝的是郭董，我們也會全力支持力挺，不會猶豫。」顏寬恒強調，今天若圖的是政治利益，聰明又懂算計的人一定就是選擇挺郭台銘，怎麼會挺艱困的韓國瑜？所以再一次聲明，挺韓國瑜就是遵守遊戲規則，請大家再一次團結「下架無能的民進黨」。

關於顏清標被外界解讀針對郭台銘的事情，是顏清標日前出席活動致詞時提到，國民黨總統參選人推出韓國瑜，初選已經出爐，也贏了17 ％，但有人輸了不甘願，還蠢蠢欲動，大家可以用眼睛檢驗，這個人說的跟做的都不一樣，「多有錢是他家的事啦！」此段話被解讀成暗批郭台銘。

郭台銘幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜隨後上節目說，顏家與郭台銘交情匪淺，顏清標過去選立委的時候，就是郭台銘第一個幫忙站台，也是他首次替人站台，後來顏寬恒當選立委進立法院，為了加深對產業的了解，也曾到郭董辦公室當過2個禮拜助理；郭台銘重情分，看到顏清標今天這樣講，其實心中滿感慨的。