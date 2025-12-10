　
    • 　
>
地方 地方焦點

世界原運會登場！潮州警「偵爆犬、空拍機、反偷拍」全面守護

▲出動「偵爆犬」。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲警方出動「偵爆犬」在會場搜索。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

舉世矚目的「世界原住民族傳統運動會」今（10）日於屏東來義登場，來自全球的選手齊聚，一場結合競技與文化的國際盛會正式啟動。為全力守護賽事安全，潮州警分局啟動最高規格維安，以「偵爆犬、空拍機、反偷拍」三重防護網全面進駐。從開幕式場館、選手動線到周邊道路，警方逐一場檢、監控、掃描，力求滴水不漏，確保世界各地的選手及觀賽民眾，能在最安全、安心的環境下競技。

▲出動「偵爆犬」。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲出動「偵爆犬」。（圖／記者陳崑福翻攝）

因應這次「世界原住民族傳統運動會」，轄區的潮州警分局特別拉高維安層級，於開幕式前針對主場館、開幕式會場及周邊區域實施嚴密場檢，祭出「偵爆犬、空拍機、反偷拍」三大防護網，力求維安工作滴水不漏，潮州分局針對本次賽事祭出三大維安亮點：

一，為了防範任何潛在的危險，潮州分局特別申請保安警察第三總隊支援，派遣訓練有素的「偵爆犬」進駐會場。針對開幕式舞台、選手休息區、貴賓席及周邊隱蔽角落，執行高密度的爆裂物偵測與場地搜檢任務。藉由警犬靈敏的嗅覺，彌補人力搜索的死角，大幅提升反恐與維安等級。

二，除地面警力外，潮州分局亦運用「空拍機」執行高空監控任務。透過空拍機的制高點優勢，針對來義高中會場內部及周邊聯外道路進行即時場檢與車流觀測。這不僅能迅速掌握現場突發狀況，更能即時調度警力疏導交通，確保賽事期間交通順暢與場域安全。

三，除實體安全外，警方亦高度重視賽事期間的「隱私安全」。針對本次競賽使用的游泳池場館，由偵查隊手持反偷拍偵測器，針對更衣室、淋浴間及公廁等私密區域進行地毯式掃描檢測。警方將嚴防不肖人士裝設竊錄器材，杜絕偷拍風險，致力為所有選手及民眾打造一個性別友善且免於恐懼的競賽空間。

潮州分局分局長林俊雄表示，本次運動會不僅是體育賽事，更是台灣原住民族文化與世界接軌的重要時刻。警方將全力以赴，透過科技執法、專業警力部署及細膩的隱私防護，為來自世界各地的嘉賓提供一個最安全、優質的環境。

12/08 全台詐欺最新數據

525 2 3805 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／男站平交道遭自強號撞上　無呼吸心跳

