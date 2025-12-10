亞東醫院站爆「8長者」手扶梯摔一團　北捷：可先按緊急停機鈕

▲8位長者摔成一團。（圖，下同／網友＠dailyhsing 授權引用）

記者鄭佩玟／台北報導

台北捷運亞東醫院站今（10日）上午發生一起手扶梯跌倒意外，一名女子疑似未站穩，失去重心摔倒，連帶造成後方7人跟著跌倒撞成一團，現場一度混亂，幸好有熱心民眾及時按下緊急停機按鈕，捷運站長也迅速趕到現場協助。北捷也提醒，旅客搭乘電扶梯時，請務必緊握扶手、站穩踏階，留意自身安全。如發現電扶梯其他旅客跌倒或受傷等緊急狀況時，可先按壓緊急停機鈕，北捷將立即派員前往處理。

有民眾在亞東醫院站目擊，早上10時許，有幾位長者在手扶梯上不明原因紛紛跌倒，站務人員馬上協助支援。只見照片中，多名長者摔倒擠成一團，不少長者手還抓著手扶梯扶手，努力不往下倒，十分危險。受傷旅客目前已送醫救治，後續檢視手扶梯設備正常後，已恢復運轉。

北捷說明，亞東醫院站一名女性旅客，於月台往大廳方向電扶梯，疑似未踩穩踏階，以致重心不穩跌倒，影響後方7名旅客也跟著重心不穩傾倒。

北捷指出，現場熱心旅客立即按壓緊急停機按鈕，站長也立刻到現場處理，經初步檢視其中一名旅客腿部受傷，站長立即請行控呼叫救護車，將旅客送往亞東醫院。後續電扶梯經檢視設備正常後，恢復運轉。北捷也提醒，旅客搭乘電扶梯時，請務必緊握扶手、站穩踏階，留意自身安全。如發現電扶梯其他旅客跌倒或受傷等緊急狀況時，可先按壓緊急停機鈕，北捷將立即派員前往處理。

▼捷運手扶梯緊急停機鈕。（圖／翻攝北捷官網）