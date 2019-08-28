韓國瑜喊給里長「固定薪水」　罷韓里長轟：假議題！

▲韓國瑜出席資深里長表揚大會。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜28日出席資深里長表揚大會活動，將親自頒獎給169位里長，他上台致詞時拋出「現在里長最大的困難就是沒有薪水，一定要考慮發放固定薪水，不然沒辦法過日子」，對此罷韓里長莊晉勲表示「市長先把先前答應的事說到做到，再來講這件事」，更毫不留情地批「這是假議題」。

高雄市府民政局28日舉辦特優暨資深里長表揚大會，韓國瑜上台致詞時拋出「里長應該要有固定薪水」，由於目前高雄里長每人每月可領4.5萬元事務補助費，但還還要扣健保及聯誼會費，剩下約4萬3千多。

韓國瑜說，全台里長大概是6670位左右，有的里是100多人，有的里是1萬多人，像左營福山里就有4萬5千人，但全部事都找里長，這問題不面對不行，里長最大困難「沒有薪水」，大家看當官不帶長，放屁都不響，當長就是有權利，院長、縣市長、部長、里長，帶長什麼意思？就是你有實權，要付100%責任，什麼叫員？立法委員，市議員，員對行政沒有直接負責，就是監督。

▲韓國瑜出席資深里長表揚大會。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜提到日前全國里長代表來找他，里長沒有薪水這問題愈來愈嚴重，沒有薪水，里長用自己家當服務處，再賠上自己太太當秘書「沒有薪水」。韓國瑜接著說，里長就面臨此問題，連江縣9千人，有縣長，有議長，但有些里就破萬人，所以向里長報告，針對村里長整個待遇與條例，我們要思考，與黨派無關，比照此概念，3千或5千人口以上，以人頭來思考讓里長有薪水，要不然里長太辛苦。

韓國瑜喊出有帶「長」一定要考慮固定薪水，否則無法過日子，現在到2019年，全台村里長還過無酬勞的日子，他說「我不是要討好各位，我們要想怎麼解決，地方自治成功，代表全國成功，每個里做好，全台都進步，我們來思考里長這個長應該要給他待遇，這樣未來台灣民主政治會愈來愈進步」。

▲高雄三川里里長莊晉勲。（圖／記者洪正達攝）

不過「罷韓里長」三川里莊晉勲里長表示，「市長先把先前答應的事說到做到，再來講這件事」，更毫不留情地批「這是假議題，說政策買票更直接，一到選舉，支票就亂開」。