9月1日韓國瑜到　「辣台妹」明天提前到彰化喜樂包水餃

▲ 韓國瑜9月1日到彰化宮廟之旅。（圖／記者唐詠絮翻攝）



記者唐詠絮／彰化報導

2020決戰中台灣，韓國瑜將在9月1日到彰化廟宇拜票，為了不讓韓搶先一步，綠營馬上安排當晚由民進黨副秘書長林飛帆及抗韓大神陳柏惟參加「彰化起行，台灣要贏」音樂會，總統蔡英文也提前在29日安排關懷行程，除了與中小企業座談外，還要到二林喜樂保育院包水餃，展現「辣台妹」親民作風。

▲林飛帆與陳柏惟也將於9月1日晚間參加活動 。

韓國瑜被提名參選總統後首次到彰化，從上午10點起，依序展開9間宮廟包括鹿港天后宮、伸港福安宮、花壇虎山巖、員林福寧宮、社頭清水岩寺、溪州后天宮、二林仁和宮、溪湖福安宮等參訪，每個行程停留30分鐘，直到晚上7點。

而蔡英文也排定7個行程，直到晚間6點；她上午11點參訪彰化家扶，下午到芳苑普天宮參拜，還去喜樂保育院與院生互動；還包括企業參訪、立委參選人陳秀寶便當會、彰化市助英台見面會不公開的行程等。

▲蔡英文29日到彰化喜樂包水餃。（圖／ETtoday資料照）

綠營原先安排24日民進黨副秘書長林飛帆及抗韓大神陳柏惟參加「彰化起行，台灣要贏」在彰化藝術館前舉辦的音樂會，但因為白鹿颱風到，順延到9月1日，與韓國瑜撞期，韓前腳走，林飛帆後腳到，較勁意味相當濃厚。

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