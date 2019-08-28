吳子嘉爆民進黨助郭台銘連署選總統　「兩手策略」穩蔡英文選情　

▲ 吳子嘉。（資料照／記者呂佳賢攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘醞釀連署參選2020總統大選，國民黨內陷入分裂危機，參選人韓國瑜聲勢搖搖欲墜令藍營基層緊張。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉接受媒體訪問指出，民進黨正在玩兩手策略，一方面幫郭台銘、另一邊幫韓國瑜，讓總統蔡英文的選情更穩定，更達成裂解國民黨的計畫。

吳子嘉接受《中評社》專訪表示，民進黨除了會幫郭台銘連署之外，也會幫韓國瑜，不會讓韓國瑜的民調崩盤，這就是民進黨的兩手策略，拉著韓、郭，形成一定平衡，「就是裂解國民黨的計劃，蔡英文就可以輕鬆選舉。」

外界除了聚焦郭台銘參選之外，「郭柯王」結盟動向也受到矚目，吳子嘉分析，郭柯王核心是「郭柯合」，但現在有點不太合，因為主導者郭台銘身上台灣本土味不夠，要吸收台灣派的票不容易，雖然柯要幫郭的忙，「但是要把支持柯的票轉移給郭程度有限，不會超過五成，這是郭柯合最大障礙。 」

另外，吳子嘉也說，郭柯王聯盟必須要有策動明年立委選舉的能量，台灣民眾黨是幫助郭選總統，其中有一個是策動國民黨立委支持郭，「一個給他好處、一個給他壞處」、這樣民眾黨對於郭才能有幫助，否則柯只是淪為郭的小弟。

▲郭台銘、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康攝、翻攝中天電視台）