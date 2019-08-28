台灣競爭力論壇民調／「郭柯王」結盟　54.4%民眾這樣說...

▲柯文哲、郭台銘、王金平出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃巈禾／台北報導

鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲，以及前立法院長王金平三方結盟的傳聞甚囂塵上。「台灣競爭力論壇學會」28日公布最新民調，對於該三人的結合，有54.8％的民眾認為是為了個人的政治利益。

對於郭台銘、柯文哲和王金平三人結合的傳聞，有54.8％的民眾認為是為了個人的政治利益，23.5％認為是為了實現政治的理想，3.4％認為為兩者都有，18.2％則未表態。

▲郭柯王結合看法。（圖／台灣競爭力論壇學會提供，下同）

在政黨支持度上，國民黨以30.9％的支持度領先，民進黨以25.7％名列第二，台灣民眾黨5.7％排名第三，時代力量3.4％位居第四，親民黨則是1％，其他政黨則支持度都不到1％，另有32.1％尚未表態。

四次調查相較，國民黨的支持度從38.7%降至30.9，明顯有下滑的現象，但仍領先其他政黨，保持在三成以上。民進黨支持度從19.9%上升至25.7%，緊追在後。時代力量從11.6%一路下跌至3.4％，有泡沫化的危機。台灣民眾黨則維持在5％上下。

▲政黨支持度變化。（圖／台灣競爭力論壇學會提供）

該民調8月25日至26日晚上6時至10時，針對戶籍設在台閩地區，年滿20歲以上的合格選民，進行隨機電話訪問的抽樣調查。總共撥號7,408筆，經排除訪問失敗（如受訪者拒訪、受訪者不在等其他因素）後，共計訪問成功1,074個樣本。在95%的信心水準下，其最大誤差應不超過±2.99個百分點。