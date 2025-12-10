快訊／台中工人拆房子突倒地　臉部受傷無生命跡象搶救中

▲台中潭子一處工地今日下午傳出工安意外。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

台中市潭子區一處工地執行修復工程，結果一名年約65歲工人不明原因受傷倒地，被發現臉部有外傷，救護人員到場，發現他已經無呼吸心跳，趕緊將人送往慈濟醫院搶救中。初步了解，今日14時許，事發地點位在潭子區潭富路二段，一處工地進行「修復工程」，現場執行拆除整修作業時，一名男性工人受傷。現場是工安意外或工人因疾病導致不適，仍待釐清。

▲現場一名工人不明原因倒地，無生命跡象。（圖／民眾提供）