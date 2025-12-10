市場防詐填問券！台中警險被當詐團　分局長直喊：我們是真的

▲▼清水分局長鄭鴻文拿著大聲公在市場宣導防詐。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局清水分局今年至今已成功攔阻105件詐騙，金額高達8900萬元，這還不夠，分局長鄭鴻文昨（9）天走入市場，拿著大聲公沿路向民眾宣導，「如果穩賺不賠，為何要給你賺？」過程中還發生小插曲，由於填問券得填個資，民眾開玩笑說「是詐團蒐集個資嗎？」

根據警政署165打詐儀錶板統計，全台詐騙類型排行前3名，網路購物（受理件數4054、財損3億多）假投資（受理件數1753、財損25億多）假交友（受理件數1222、13億多）。

鄭鴻文為了讓民眾更普及且深入認識詐騙手法，昨天上午8點多帶著偵查隊長游啓明、秘書室主任黃明宏及清水派出所所長陳俊佑等10多人，攜帶反詐騙宣導問卷與看板，前往清水區第一公有市場，以大聲公及幽默口吻方式沿途宣導及解說，「不要隨便加陌生人Line」、「不要隨便給帳號」。

清水分局特別設計「識詐高手—就是我」問卷，民眾掃QR-code就可直接進行識詐問卷，更可連結到清水警分局臉書網頁，觀看了解各類詐騙宣導，此外，還和轄區唯一一家電影院合作，在販賣部電視牆及每場次播映前播放反詐宣導影片，藉觀賞電影之餘也能瞭解防詐手法。

鄭鴻文呼籲民眾，勿相信網路「投資保證獲利」或點選不明連結網址，如接獲任何可疑電話或收到可疑資訊，應立即掛斷，並撥打反詐騙專線165或報案電話110求證，以防不慎落入詐騙集團的圈套內，白白損失辛苦賺來的錢財。