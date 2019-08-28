台灣競爭力論壇民調／蔡英文33.1%勝郭柯王　韓國瑜想贏只有一種可能

▲郭台銘、柯文哲、王金平、蔡英文、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）



記者呂欣玫／綜合報導

2020總統大選藍綠參選人底定，關於郭柯王結盟的態勢，鴻海集團創辦人郭台銘、台北市長柯文哲是否結盟或獨立參選頗受外界關注。根據「台灣競爭力論壇」最新2020民調顯示，若在「三腳督」的情況下，無論蔡韓郭、蔡韓柯對決，總統蔡英文皆處於領先優勢，但若是「四腳督」的局面，高雄市長韓國瑜則有機會翻盤。

根據台灣競爭力論壇最新調查顯示，在蔡韓柯對決的情況下，蔡英文以32.3％的支持度領先韓國瑜的31.6％，兩人相距不到0.7個百分點，柯文哲則以20.2％落後。

▲台灣競爭力論壇民調。（圖／翻攝自台灣競爭力論壇，以下同）



另外，在蔡韓郭對決的情況下，若郭柯王未結盟，蔡英文以34%的支持度領先，韓國瑜則為31.6%，郭台銘21%；若郭柯王結盟，蔡英文依然以33.1%的支持度微幅領先韓國瑜31.9%，郭台銘20.9%；顯示即便郭柯王823合體造勢，民調卻不升反降，甚至郭台銘自己單獨選，支持度都還比柯王力挺時來得高，而蔡英文領先韓國瑜的差距更從2.4％縮小至1.2％。

若郭柯獨立參選，在「四腳督」的局面下，韓國瑜則以30.2%支持度反超蔡英文的28.7％，郭台銘及柯文哲分別為15％、13.3％，顯示四腳督有利於韓國瑜，郭柯則依然敬陪末座。

台灣競爭力論壇學會於2019年8月25日至8月26日委託全國公信力民意調查公司進行明年總統與立委大選民調。調查對象是戶籍設在臺閩地區，年滿二十歲以上的合格選民。以訪員電話訪問隨機抽樣方式進行調查。資料依「性別」、「年齡」及「教育程度」、「地區」加權以與母體比例相符。有效樣本共計1,074份，在95%信心水準下，抽樣誤差約為±2.99％。