社會 社會焦點 保障人權

北市東區海派私房菜遭潑漆砸門！多名黑衣人1分鐘快閃

▲北市大安區知名私房菜餐廳10日凌晨遭歹徒持球棒潑黑漆砸店。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市大安區知名私房菜餐廳10日凌晨遭歹徒持球棒潑黑漆砸店。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

北市大安區仁愛路知名的「海派私房菜」餐廳10日凌晨4時驚傳砸店事件。多名黑衣男子騎車、步行抵達店外後，當街亮出球棒對店家玻璃窗猛烈敲砸，還朝門面潑灑黑色油漆，犯案過程僅1分鐘即火速離去，轄區大安警方表示將朝黑幫蓄意砸店方向偵辦。警方下午找到在場指揮小弟砸店的黃男（32歲、組織犯罪等多項前科） 同車女友潘女（26歲）到案說明，釐清黑衣人棒球隊砸店動機。

▲北市大安區知名私房菜餐廳10日凌晨遭歹徒持球棒潑黑漆砸店。（圖／記者張君豪翻攝）

店家清晨發現玻璃碎裂、牆面滿是漆痕，嚇得立即報警。大安警方獲報到場，初步釐清疑似該店一名股東在外私人糾紛有關，對方因不滿而找兄弟到砸店。警方目前已掌握嫌犯到場所使用車輛與機車車牌，正透過沿線監視器追查涉案4至5名黑衣男子的身分與行蹤，並將全案朝毀損、恐嚇等方向偵辦。

店家向警方表示，他們是單純小店，近期沒有任何消費糾紛，未與客人衝突，不清楚為何遭到攻擊，但店面設備受損，營運受影響，急電廠商協助修復，預計傍晚恢復正常營業，目前只能靜候警方調查釐清，找出砸店黑衣人及逞凶犯案動機。

獨／聖石金業吸血煉金術曝！狂蹭總統、高官...檢警抄扣上億資產

獨／聖石金業公益破滅！涉吸金詐騙數千人...女董座等30人被捕

獨／聖石黃金契約太好賺警察記者都被騙　檢扣勞斯萊斯近10億資產

12/08 全台詐欺最新數據

525 2 3805 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

最冷時間點曝！低溫下探10度
行政院明拍板人工生殖法修法　放寬女女同婚適用、代理孕母仍脫鉤
纏訟19年定讞！北市前議員貪污判6年　追徵近900萬
快訊／台積電配息5元明除息！市值減少1297億　台股蒸發逾4
快訊／男站平交道上　遭自強號撞擊死亡
蔣萬安將赴上海！雙城論壇12月27、28日登場　藍議員嘆時程
快訊／男站平交道遭自強號撞上　無呼吸心跳

男「窄裙黑絲」扮辣妹！吸安開車載男網友　車上搜出喪屍煙彈

纏訟19年終定讞！前北市議員許富男貪污判6年　須追徵近900萬

快訊／男平交道上「遭自強號撞擊」！　送醫搶救無效亡

台南高官特支費當私人ATM慘了　老婆逛街購物吃好料全都公家出

太子集團豪奢遊艇涉洗錢　北檢14路搜索再拘6人！1女600萬交保

鎖定10年老機車「4天偷7輛」　白色拖鞋太搶眼...囂張竊賊被逮

快訊／台鐵埔心=楊梅事故！男站平交道「遭自強號撞」　命危搶救中

夫妻攀玉山高山症發作　黑鷹直升機火速吊掛救援

快訊／台中146年古蹟「摘星山莊」整修　工人搬磚頭突倒地身亡

北市東區海派私房菜遭潑漆砸門！多名黑衣人1分鐘快閃

北市東區男子持螺絲起子傷人　遭送辦+強制送醫

北市東區男子持螺絲起子傷人　遭送辦+強制送醫

北市大安區敦化南路一段巷弄內7日下午5時發生民眾衝突案，廖姓男子（46歲）不滿遭一群拍攝多媒體短片學生，嗆聲「你們幹嘛拍我？」雖然拍攝影片的學生當場致歉，並表示會立即離去，但暴怒的廖男竟掏出螺絲起子攻擊對方，經這群同學和路過民眾合力壓制並報警，警方偵訊後依毀損、傷害罪嫌將廖男送辦，並強制送醫治療。

統促黨兩度邀日黑幫來台　刑事局：隨時掌握黑幫活動、毒品走私

統促黨兩度邀日黑幫來台　刑事局：隨時掌握黑幫活動、毒品走私

女老師遭假投資詐2500萬！押房子+向親友借千萬

女老師遭假投資詐2500萬！押房子+向親友借千萬

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

機車追撞噴火光！騎士「滑壘」迅速起身

機車追撞噴火光！騎士「滑壘」迅速起身

大安警分局敦南所砸店黑幫股東糾紛

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！
16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

