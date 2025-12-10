北市東區海派私房菜遭潑漆砸門！多名黑衣人1分鐘快閃

▲北市大安區知名私房菜餐廳10日凌晨遭歹徒持球棒潑黑漆砸店。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

北市大安區仁愛路知名的「海派私房菜」餐廳10日凌晨4時驚傳砸店事件。多名黑衣男子騎車、步行抵達店外後，當街亮出球棒對店家玻璃窗猛烈敲砸，還朝門面潑灑黑色油漆，犯案過程僅1分鐘即火速離去，轄區大安警方表示將朝黑幫蓄意砸店方向偵辦。警方下午找到在場指揮小弟砸店的黃男（32歲、組織犯罪等多項前科） 同車女友潘女（26歲）到案說明，釐清黑衣人棒球隊砸店動機。

店家清晨發現玻璃碎裂、牆面滿是漆痕，嚇得立即報警。大安警方獲報到場，初步釐清疑似該店一名股東在外私人糾紛有關，對方因不滿而找兄弟到砸店。警方目前已掌握嫌犯到場所使用車輛與機車車牌，正透過沿線監視器追查涉案4至5名黑衣男子的身分與行蹤，並將全案朝毀損、恐嚇等方向偵辦。

店家向警方表示，他們是單純小店，近期沒有任何消費糾紛，未與客人衝突，不清楚為何遭到攻擊，但店面設備受損，營運受影響，急電廠商協助修復，預計傍晚恢復正常營業，目前只能靜候警方調查釐清，找出砸店黑衣人及逞凶犯案動機。

