私菸案吳宗憲想當污點證人遭打槍　少將林國欽否認用代號「大林」訂菸

▲國安局少將林國欽被查出訂購100條私菸成為下波偵辦對象。（圖為資料照／記者徐政璿攝）

記者劉昌松∕台北報導

台北地檢署偵辦私菸案在23日首波起訴後，持續清查參與7月「自由民主永續之旅」私菸團購被告，其中躲過國安局自清的少將林國欽，在團購清單中被登記為「大林」，且是買了100條私菸的大戶，但他到案時仍否認訂菸，堅稱只是介紹朋友和吳聯繫，不知為何被登記成「大林」，辦案人員認為他說詞避重就輕，不排除再傳訊釐清。

此外，台北地院26日召開移審接押庭，檢方認為負責團購的總統府侍衛室少校吳宗憲，具有國安特勤特殊身分，可能「被逃亡」，建請法官考量安全性，裁定將吳收押；吳的律師當庭表示，偵查中曾同意擔任污點證人，聲請檢察官依《證人保護法》提供保護遭拒絕，現在不能以違反人權的羈押方式，最後法官裁定吳100萬元交保。

▲吳宗憲涉私菸案遭起訴後，被法官裁定1百萬元交保。（圖／記者李毓康攝）

據了解，當時吳希望轉污點證人遭拒，主要原因是吳堅持自己沒有犯罪，且在本案中居於關鍵樞紐地位，卻在偵辦之初迴避說明案情，其中包括團購名單中的神祕代號「大林」身分。

後來檢方是同步從金流反推，懷疑大林是吳的直屬長官、現已被調職的總統赴是為是永和警衛室少將林國欽，經吳確認後，檢方首度傳訊並未在國安局發起自清時坦承買菸的林到案說明。

不過林對於自己被列入團購名單以及竟然有個綽號「大林」，均表示絲毫不知情，他辯稱在知道可購買免稅品後，將相關訊息複製傳送給親友，再把有意願的親友聯繫方式複製傳送給吳，請雙方自行聯繫，林否認經手下訂或交付金錢，所以在國安局發起自清時，沒有說自己參與訂菸。

但辦案人員認為林說詞避重就輕，並未輕易採信，並在首波先將國安局、華航2邊參與聯繫訂菸流程人員，以及幫自己和友人代訂共1037條的少校侍衛官徐兆峰等，500條私菸大戶起訴後，將林和另名購買40條私菸的少將陳逸夫列為下波偵辦對象。

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