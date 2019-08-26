快訊／私菸案北院裁定：吳宗憲、張恒嘉100萬元交保　限制住居

▲私菸案北院26日召開移審庭，張恒嘉（圖左）、吳宗憲（圖右）請求交保。（圖，資料照／記者劉昌松攝）

記者羅志華／台北報導

北檢23日火速偵結私菸案，北院26日召開移審庭，庭中個別審理在此次私菸案中，擔任窗口的吳宗憲及張恒嘉；吳宗憲於庭中大聲喊冤，「訂菸都是服從長官指令，我絕無非法意圖」，他認為自己無罪，並請求交保；張恒嘉也表示「訂菸都是先前學長交接的」。但檢察官認為，先前偵查中疑似有人證勾串、物證遭湮滅之虞，請求繼續羈押。法官26日晚間裁定2人100萬元交保，限制住居出境，不可與共犯勾串犯罪事實。

法官先後於2人的審理中，訊問他們是否從這次私菸案中獲利，吳、張皆否認，並表明訂菸是單位上交接的事項，他們都是聽話辦事，認為自己無罪。吳宗憲委任律師表示，吳在偵查中大力協助，才讓檢方能在短短1個多月時間偵結，認為沒有再羈押的必要，且吳宗憲在案發後收入全無，家中又有父母要奉養，希望法官審酌，予以20萬元交保。

張恒嘉委任律師表示，本次檢方羈押張恒嘉，全因2019年7月22日「自由民主永續之旅」團購私菸一案；如今「自由民主永續之旅」私菸一案已偵查完畢，且張恒嘉在此次訂菸業務上並非承辦人，7月22日當天他是去搬行李的，角色定位與駕駛人相同，其他駕駛人都在偵查中獲得交保，希望法官參考；現在檢察官對7月22日專案已偵查完畢並起訴，卻以「其他專案尚未查清」為由，要求繼續羈押張恒嘉，就像以殺人案起訴被告，卻以另案偵查竊盜案要押，這是違反刑事訴訟法的。

吳宗憲、張恒嘉2人都因私菸案，導致收入全無，且家中都有老人家需要扶養，他們的律師請求以20萬元以下之金額交保；但檢察官主張，被告所涉為最輕本刑10年以上之重罪，且還有106年10月、107年4月、8月及108年3月等4次出訪專案尚未查清，又本案偵查期間疑似有人證勾串、物證遭湮滅之虞，為求後續清查之便，仍有羈押禁見之必要。法官最後裁定吳、張各100萬元交保，限制住居出境，不可與共犯勾串犯罪事實。

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