私菸案過路財神　吳宗憲代刷卡買菸賺16萬…收押當天被銀行扣回

▲吳宗憲幫國安同僚刷卡買菸賺到16萬元的回饋金，但是私菸案爆發後，全數被銀行收走。（圖／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦私菸案，查出總統府侍衛室少校吳宗憲糾團買菸，然後以預付款方式刷卡支付659萬元，吳坦承刷卡時特別選擇了回扣最高2.5%的玉山銀行「Pi拍錢包信用卡」，因此獲得幾乎等同現金使用的16萬4858元P幣，不過吳宗憲只是當了幾天的過路財神，因為他遭收押當天，玉山銀行就主動將這些P幣全部扣回收走。

檢方偵辦私菸案除了釐清免稅菸團購網，也同步追查相關購菸款金流，確認國安單位的團購菸款，都是個別以現金、轉帳、匯款流向吳宗憲後，由吳宗憲刷玉山信用卡支付，身為公務員的北檢專案小組成員突然想起，玉山銀行有國民旅遊卡，可提供1%回饋，若是一次刷659萬元，回饋必然驚人。

但是北檢一查發現，吳宗憲用的不是國旅卡，而是回饋最高達2.5%的「Pi拍錢包信用卡」，且這張卡的回饋P幣比一般的刷卡紅利更有價值，除了不能折換現金，包括支付水電費、到特約商店消費都可以用1:1的比例來支付。

吳宗憲應訊坦承知道這張卡片的回饋最高，北檢認定他利用揪團代刷卡賺得了刷卡回饋的利益，去函玉山銀行了解詳細回饋內容後，玉山銀行表示，吳宗憲購菸款獲得的P幣回饋16萬4858元，不過在吳宗憲7月23日，因私菸案遭聲押禁見獲准後，玉山銀行已經在當天以及24日分2天，直接把這些P幣全數扣回，吳沒有機會使用這筆意外之財。

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