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私菸案偵結！北院開移審庭　吳宗憲自白驚爆「訂菸是服從長官」：我無罪

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▲▼私菸風波，吳宗憲上銬。（圖／記者宋良義攝）

▲私菸案火速偵結，北院26日晚間召開移審庭，吳宗憲自白「訂菸都是服從長官指令」，認為自己無罪。（圖，資料照／記者宋良義攝）

記者羅志華 ／台北報導

北檢8/23日偵結國安局私菸案，在押的吳宗憲與張恒嘉自2017年10月「太平洋友邦之旅」專案起，輪流擔任出訪行政參謀，2人於私菸案中擔任聯絡窗口，不但在國安局、特勤中心等各級單位，傳LINE統計訂菸，還不忘照顧「自己人」，在幾個親友、同學群組裡邀約團購，被依貪污罪起訴。北院26日召開移審庭，吳宗憲於庭中表示，「我身為中華民國軍人，只是執行長官的指令，我認為自己無罪」。

北院在26日晚間8時許移審庭中，先單獨提出吳宗憲審理；吳宗憲自白，「這次訂購私菸都是循前輩交接的工作內容所為，我認為長官不會讓我們做非法的事情」、「在機場買菸時都有航警在場，他們都很清楚我們在幹嘛，也沒有制止我們，我認為這都是合法的」；吳宗憲表示，向團購人員揭露的商品目錄、價格都是公開的，他絕無從中獲利，自己也沒訂菸，僅替親友服務。

吳宗憲委任律師表示，若不是吳宗憲在偵查期間大力協助，根本不可能在短短1個月多時間就起訴，吳宗憲不但幫忙解開在LINE訊息中的疑點，更協助找到其他相關涉嫌人；律師認為，吳宗憲已在偵訊時，坦承所接觸的一切人事時地物，他心中坦蕩認定自己無罪，無逃亡之虞，法官應予以交保，且考量吳宗憲家中尚有老父老母需奉養，目前因案停職沒有收入，交保金額應在20萬元以下。

但檢察官以前次同慶專案的購菸名單尚未尋獲，同案被告劉尊彰交保後曾以Line接受國安局法務人員教導後續應訊方式，以及華航空品處前副總邱彰信的筆記本有異常缺頁等理由，認為吳若交保，可能有滅證勾串的可能性，希望法院裁定繼續羈押禁見。

ET快訊
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關鍵字：私菸案,吳宗憲,移審庭,交保

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