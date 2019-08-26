華航全新形象廣告「#旅行帶給你的紀念品」　獲釜山廣告節3大獎

▲華航2019年全新形象廣告「#旅行帶給你的紀念品」，獲釜山廣告節3大獎殊榮。（圖／華航提供）

記者賴文萱／台北報導

中華航空2019年全新品牌形象廣告「#旅行帶給你的紀念品」，自6月14日起於網路YouTube頻道及Facebook粉絲專頁首播後，引發網路高度共鳴，截至目前已逾900萬觀看人次。繼榮登美國權威行銷媒體《廣告周刊》（Adweek）每日最吸睛廣告後，再獲亞洲最大廣告盛會韓國釜山廣告節（AD Stars）三大獎項。

華航今年推出「#旅行帶給你的紀念品」，希望用紀念品來傳達每趟旅行，都很有可能為人生帶來些什麼，是學習、是體驗、還是開啟新生活？以及只有靠自己去旅行，才能探索與發現的幸福與溫暖。該廣告一舉拿下韓國釜山廣告節影片技術類／腳本項金獎、影片類／企業機構項及影片類／娛樂休閒、旅遊項銀獎三項重要獎項。

請繼續往下閱讀...

▲華航形象廣告「#旅行帶給你的紀念品」，獲釜山廣告節3大獎。（圖／華航提供）

近年華航形象廣告屢獲佳績，2017年「#帶爸媽去旅行」榮獲時報廣告獎影片類／企業形象別銅像獎、2018年「#說好的旅行呢」奪得Bestads網站當周最佳廣告影片、時報廣告金像獎觀光旅遊類最佳影片及技術類最佳導演獎與亞太廣告節銅獎。

另外，華航機上雜誌《Dynasty》2019年也以獨特優美的視覺設計，從1,200名參賽作品中脫穎而出，第四度蟬聯美國APEX Awards年度卓越出版獎（Awards for Publication Excellence），並第三度獲得版面設計獎（Design & Layout）。