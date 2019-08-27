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「國民黨幾乎沒有挺韓青年」郭台銘參選恐爆出走潮　「馬系」帶頭倒戈

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圖、文／鏡週刊

郭柯王結盟成形，嚴重衝擊初選出線的國民黨總統候選人韓國瑜，連親近前總統馬英九的青年軍都倒戈挺郭。馬任黨魁時擔任國民黨青年團總團長的林家興及馬系青年軍陳佳圻，近日都已進駐鴻海創辦人郭台銘的團隊；無獨有偶，這兩人與9月即將進駐郭營的台北市長柯文哲戰情室幕僚、國民黨前立委李嘉進兒子李縉穎，3人都是藍營青年新媒體「新共和通訊」的主要成員，一名藍營黨公職直言：「黨內不滿韓的年輕一代，還可能有一批出走潮！」

▲今年4月，郭台銘在國民黨中常會上接下榮譽狀時，曾誓言若初選不上，一定傾全力支持黨產生的候選人。（圖／鏡週刊提供，下同）

知情人士透露，郭陣營看準藍營初選結束後，黨內陷入「草根藍」與「知識藍」的矛盾，特別是年輕族群這一塊，韓國瑜支持度持續下滑，郭為迎頭趕上，早已進行內部強化部署，並積極網羅地方派系、具備藍營背景的青年加入，更與柯王幕僚進行人才庫整合，深化三方合作。

「黨內幾乎找不到太多願意挺韓的青年代表。」一名挺郭的藍營民代直言，國民黨自從初選後，韓國瑜不重視、也絲毫沒有經營青年相關組織，反觀郭營早在初選期間就曾接觸黨內青年代表，尤其以林家興等人為首的國民黨青年團及大學系統，「的確都挺郭台銘居多」，他研判，當郭宣布參選後，這批藍營青年可預期將會出走。

面對黨內同志及昔日老長官結盟攪局，韓國瑜（圖）整合總統之路出現變數。

「較有可能的合作模式就是比照去年綠營支持者與柯文哲的選舉模式！」一名挺郭藍營人士說，挺郭的國民黨公職，因身分關係，不太可能公開表態倒戈，但藍營內部也在觀察韓的民調是否持續下滑，最後遭到棄保，甚至演變成為三組參選人中最弱的一邊，「藍營立委參選人，只要不公開表態挺韓、不必邀郭站台，仍可找到方式與郭陣營保持友好」。

熟悉郭、王陣營的人士表示，在韓國瑜聲勢持續下滑之際，地方派系到藍營立委參選人，未來挺韓意志恐怕會逐漸降低，這也將成為郭柯王接下來能夠突破的路徑之一。

不過，面對郭柯王結盟態勢，國民黨內部評估，三方合作未必能影響韓國瑜選情及藍營政黨票源，但對藍軍團結氣勢而言，確實是一大挫敗。黨務人士認為，郭在黨內初選落敗後，就已失去獨立參選的正當性，一旦宣布參選，藍營支持者絕對無法接受，屆時在各方的檢驗下，郭也再難維持目前的聲望，勢必被棄保。

但該人士也坦言：「總統聲勢一定影響立委選情是否過半」，黨內高層若持續搞不定郭董，加上韓的民調持續下探，藍營立委選清恐面臨崩盤，目前已有某些立委從挺韓轉為保守，「因為民調確實有一部分支持者挺郭，現在有這樣的雜音，立委寧願觀望不表態。」


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