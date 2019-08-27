5張圖曝「郭台銘15年逆齡生長」　政大周慧敏：是啊！整個神清氣爽

▲鴻海創辦人郭台銘上週出席八二三砲戰紀念音樂會，亮相時頭髮烏黑，皮膚緊緻看不到絲毫皺紋。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊 鴻海創辦人郭台銘上周出席八二三砲戰紀念音樂會，與台北市長柯文哲及前立法院長王金平同框，被視為參選起手式，初選後未再露面的郭董更成為全場焦點，不僅頭髮烏黑，皮膚緊緻更看不到絲毫皺紋。

本刊比對郭董15年來公開露面的多照張片，發現郭的外型，宛如電影《班傑明的奇幻旅程》返老還童的情節一樣神奇，2005年郭的前妻林淑如過世後，郭被拍到與劉嘉玲約會出遊，當時郭不但穿著亞曼尼（GIORGIO ARMANI）西裝，臉上也開始做除斑美容，已不見2004年時的蒼老模樣。

從宣布參選投身政治後，不只刻意打理造型，更花費不少心思改頭換面，不只髮鬢刻意染黑，左右兩頰的老人斑，也都透過雷射處理，從臉上的膚質狀況，完全看不出已年近七十。

對郭董是否刻意「修修臉」搶攻年輕選票？郭陣營發言人蔡沁瑜日前在電視上節目說，「是啊！整個神清氣爽，閉關這段時間吸收了滿多知識」。



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