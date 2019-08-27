雲端最前線／傳9月參選？郭台銘只信「命運掌握在己」

新聞節目中心／綜合報導

2020選戰白熱化，針對郭王若宣布參選，國民黨將會開鍘，永齡基金會副執行長蔡沁瑜強調，「換瑜」是國民黨家務事，鴻海集團創辦人郭台銘的理念就是「命運掌握在自己手中」。另外，永齡基金會顧問高虹安也將在節目中公佈內部民調，是否代表郭董參選正式起跑？相關議題請鎖定27日的《雲端最前線》，節目中也另外邀請台北市政府市長室顧問周榆修、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入討論。

「郭柯王」結盟參選的機會日趨增加，導致國民黨內不少基層聲音提議，開除郭台銘與前立法院長王金平的黨籍。國民黨考紀會主委魏平政25日表示，已研擬完成黨員行為規範草案，若登記一定開鍘。

▲柯文哲、郭台銘、王金平出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者湯興漢攝）

對此，永齡基金會副執行長蔡沁瑜25日強調，郭台銘一直以來以「命運掌握在自己手中」為理念，至於國民黨要不要「換瑜」，是他們的家務事。對此，柯文哲表示，成功三個條件，天份、運氣、努力，「天份、運氣是靠天，沒有辦法」。

王金平25日前往高雄參加法會，受訪時被問到參選到底的立場是不是還很堅定，他強調，他到現在為止的立場沒有改變。對此，柯文哲表示，一件事情要成功，每個人都要各退一步，才有辦法去成就大局，喊話意味濃厚。

郭台銘雖然還沒正式表態參選2020總統，但檯面下動作頻頻，他的競選團隊在初選落敗後目前開始重新整軍，同時還向柯文哲借將，年初才加入北市府戰情室的李縉穎，已確定將轉入郭營。對此，柯文哲26日受訪表示，「本來年輕的幕僚就會跑來跑去，蠻正常」。對此議題，《雲端最前線》27日邀請永齡基金會顧問高虹安、台北市政府市長室顧問周榆修、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入討論。

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當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。