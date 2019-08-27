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快訊／郭台銘脫黨參選？辦公室：他的使命是讓中華民國贏

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▲▼柯文哲、郭台銘、王金平出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲、郭台銘、王金平出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（資料照／記者湯興漢攝）

記者楊蕓／台北報導

鴻海集團前董事長郭台銘在與台北市長柯文哲、前立法院長王金平823合體後，參選2020總統傳言不斷，對於郭台銘兒子郭守正近日曾與友人親口透露「確定不等換瑜了」，郭台銘辦公事第一時間表示，是否宣布參選的最後期限為9月17日，目前仍在慎重思考中，有關是否會脫黨參選的問題，郭辦強調，郭台銘的使命是讓中華民國贏，「脫黨與否根本是不存在的議題。」

郭台銘辦公室曾在7月時公開表示，郭台銘「沒有考慮脫黨參選」、「脫黨是假議題」。

對於現在改口表示「慎重思考是否參選」且沒有期待國民黨換候選人，是否間接證實「脫黨」參選的可能，郭辦透過聲明稿方式回應，讓中華民國贏、幫助國民黨重振黨魂及為人民找到經濟上的出路是郭台銘先生一路走來不變的使命，「因此在這個前提下，如何能使台灣2300萬人過更好的未來才是他主要考量的重點，脫黨與否根本是不存在的議題。」

對於「郭台銘確定參選，郭守正證實不等換韓國瑜」的說法，郭辦強調，郭台銘與郭守正從未針對「換瑜」有過期待，也沒有對外有過相關評論，報導內容實屬臆測與編寫劇本。至於「九月發動連署，宣布參選」一事，郭辦則回應，「是否宣布參選的最後期限確實為9/17，目前郭台銘先生仍在慎重思考中。」

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關鍵字：郭台銘,2020大選

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