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民眾名下沒車卻被告發闖紅燈　陳怡珍指烏龍罰單沒人管

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▲1名民眾名下沒有車，也沒在開車，卻收到一張不認識車號闖紅燈催繳罰單，還要四處陳情，市議員陳怡珍痛批簡直是擾民。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲1名民眾名下沒有車，也沒在開車，卻收到一張不認識車號闖紅燈催繳罰單，還要四處陳情，市議員陳怡珍痛批簡直是擾民。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名民眾名下沒有車，也沒在開車，卻收到台南市交通局裁決中心寄一張不認識車號闖紅燈催繳罰單，當事人在北部工作，委請家人幫忙向舉發的市警二分局反應，警方卻要求自行前往台南市監理站申訴，監理站聽受理後直接拿走裁決書，表示將再重新製單給真正車主，台南市議員陳怡珍痛批簡直是擾民。

▲1名民眾名下沒有車，也沒在開車，卻收到一張不認識車號闖紅燈催繳罰單，還要四處陳情，市議員陳怡珍痛批簡直是擾民。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳怡珍議員說，陳情人自己名下沒有車，也沒有在開車，人更是在北部工作。卻收到台南市交通局裁決中心於8月19日發出的裁決書，指稱他曾於今年1月8日在台南市中西區違規闖紅燈，其家屬詢問台南市警二分局未果，又只好到監理站申訴，監理站人員的反應也讓陳情人感到這種行政疏失是常態，過程中沒有任何單位給予答案與正確的協助。

且事發至今已近一週，網路系統內的違規紀錄仍未消除，對於無辜受害的民眾來說，十分荒謬。陳怡珍強調，不僅警方製單有明顯行政疏失，事後也未積極正視問題，反而讓當事人家屬自行在各單位間碰壁，明明是守法的民眾，個資卻無故被暴露，如何給市民一個安全無虞的生活環境。

陳怡珍表示，警方未謹慎處理製單手續在先，事後又沒有在第一時間給予無辜民眾協助，積極撤銷烏龍罰單。陳怡珍呼籲警方，面對違規民眾時，嚴格執法十分重要，但事後的行政程序也同樣要謹慎，千萬不能輕率行事，讓無辜民眾白白受害。

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關鍵字：民眾,被告,闖紅燈,陳怡珍烏龍罰單

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