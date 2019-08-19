BMW女「酒駕無照狂飆」終自撞　警開14張罰單最高罰6萬5

記者陳豐德／新北報導

新北市一名楊姓女子19日凌晨3時許開著BMW轎車，搭載友人行經板橋區時闖紅燈，員警打算上前攔查，楊女卻直接加速逃逸，警方隨即通報攔截圍捕，在逃竄3公里後，於土城一處死巷自撞護欄後停車，楊女不僅酒駕、無照，還被搜出10包毒咖啡包，警方另外開出14張罰單，最高將處6萬5餘元罰鍰。

▲女駕BMW無照還酒駕闖紅燈，拒絕受檢一路狂飆。（圖／記者陳豐德翻攝）



據查證，30歲的楊姓女子根本沒有駕照，此外前一晚聚餐飲酒後還酒駕上路，搭載29歲劉男準備返家，經過板橋區大觀路二段與環河西路口時闖紅燈，被巡邏的員警發現後，上前要攔查，不料楊女卻重踩油門加速逃逸，一路違規駕駛上了台65匝道後，逃往土城城林路巷內。

警方一路尾隨，直到楊女慌不擇路鑽近城林路的一處死巷，車輛又自撞紐澤西護欄後停車，員警大聲喝令車上2人卻堅不下車，只好破窗後朝車內噴灑辣椒水，才將楊女及劉男壓制逮捕，並搜出10包毒咖非包等證物，將2人帶回派出所偵辦，過程爭除楊女因自撞手部遭車窗玻璃割傷，送醫治療後並無大礙。

楊女事後表示因為酒駕且無照，才會不願受檢心虛逃逸，除了觸犯公共危險及毒品罪，另外員警也依照行車紀錄，舉發闖紅燈、無照駕駛、不服稽查取締逃逸及危險駕車等14張違規罰單，最高將處新台幣6萬5千100元罰鍰，還要追究劉姓乘客酒駕共責，全案訊後移送偵辦。

板橋警方呼籲駕車應確實遵守交通規則，如遇有員警攔查應停車受檢，切勿駕車逃逸以免受罰。為維護新北交通、治安，警方堅定強勢執法，絕不容挑釁。

▼警方查扣毒咖啡包。（圖／記者陳豐德翻攝）

