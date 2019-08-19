　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

BMW女「酒駕無照狂飆」終自撞　警開14張罰單最高罰6萬5

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳豐德／新北報導

新北市一名楊姓女子19日凌晨3時許開著BMW轎車，搭載友人行經板橋區時闖紅燈，員警打算上前攔查，楊女卻直接加速逃逸，警方隨即通報攔截圍捕，在逃竄3公里後，於土城一處死巷自撞護欄後停車，楊女不僅酒駕、無照，還被搜出10包毒咖啡包，警方另外開出14張罰單，最高將處6萬5餘元罰鍰。

▲▼女駕BMW無照還酒駕闖紅燈，拒絕受檢一路狂飆。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲女駕BMW無照還酒駕闖紅燈，拒絕受檢一路狂飆。（圖／記者陳豐德翻攝）

據查證，30歲的楊姓女子根本沒有駕照，此外前一晚聚餐飲酒後還酒駕上路，搭載29歲劉男準備返家，經過板橋區大觀路二段與環河西路口時闖紅燈，被巡邏的員警發現後，上前要攔查，不料楊女卻重踩油門加速逃逸，一路違規駕駛上了台65匝道後，逃往土城城林路巷內。

警方一路尾隨，直到楊女慌不擇路鑽近城林路的一處死巷，車輛又自撞紐澤西護欄後停車，員警大聲喝令車上2人卻堅不下車，只好破窗後朝車內噴灑辣椒水，才將楊女及劉男壓制逮捕，並搜出10包毒咖非包等證物，將2人帶回派出所偵辦，過程爭除楊女因自撞手部遭車窗玻璃割傷，送醫治療後並無大礙。

楊女事後表示因為酒駕且無照，才會不願受檢心虛逃逸，除了觸犯公共危險及毒品罪，另外員警也依照行車紀錄，舉發闖紅燈、無照駕駛、不服稽查取締逃逸及危險駕車等14張違規罰單，最高將處新台幣6萬5千100元罰鍰，還要追究劉姓乘客酒駕共責，全案訊後移送偵辦。

板橋警方呼籲駕車應確實遵守交通規則，如遇有員警攔查應停車受檢，切勿駕車逃逸以免受罰。為維護新北交通、治安，警方堅定強勢執法，絕不容挑釁。

▼警方查扣毒咖啡包。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼女駕BMW無照還酒駕闖紅燈，拒絕受檢一路狂飆。（圖／記者陳豐德翻攝）

ET快訊
理事長都70幾歲了！李佳芬回應「十指緊扣照」　曝韓國瑜第一反
阿翔狠拋謝忻：沒有任何聯繫的必要！一切以「深愛的」老婆為主
阿翔臉僵鞠躬：家人老婆就是我的全世界！
熊大免費貼圖來了！　LINE上傳限時動態就送貼圖
韓國瑜大動作發中英文聲明！「感謝川普批准軍售」

關鍵字：BMW,板橋,酒駕,無照,闖紅燈

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

造橋煙火工廠爆炸！火勢狂燒釀2傷　女工32%二度灼傷「皮膚燙紅發白」

女兒亂髮髒臭自閉2個月　驚爆「前男友帶3女剪髮性侵凌虐4小時」

檢警調廉聯合查賄選　蘇揆勉勵「信賞必罰、快賞快罰」

小型起重機輾斃單車婦！死者「爆頭+上半身碎裂」家屬悲慟跪地

陳沂「志願役是廢物」引戰　陳為民：告死這狗畜…2人都沒事

送你遊戲點數！台北男約「7男童」出門蹂躪...還拐傳下面光光照　結局GG

BMW女「酒駕無照狂飆」終自撞　警開14張罰單最高罰6萬5

剛考到駕照！高中生開媽媽車訪友　「過彎失控」撞護欄180度翻車

蘇花路樹倒塌砸車！　MX5前後擋風玻璃全破車身也受損

才認識2天...15歲少女就跟他上摩鐵！慘被拖上床硬X　絕望傳訊「我被上了」

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人

生產過程曝光！寶寶「咕嚕滑出」　忍痛46分鐘...白犀牛媽媽累癱

BY2《明日之子3》大秀RAP！　直播無修音...網狂轟：車禍現場

春風、健志「摩托車」騎進演唱會 洋蔥後頭...「腳踏車」入場超悠哉XD

邕聖祐：我喜歡的人只有一個　「約金香起看電影」開撩！

劉以豪索吻失敗委屈：800萬也不可以？　「麥子姐」潑水「321」大洗白！

造橋煙火工廠爆炸！火勢狂燒釀2傷　女工32%二度灼傷「皮膚燙紅發白」

女兒亂髮髒臭自閉2個月　驚爆「前男友帶3女剪髮性侵凌虐4小時」

檢警調廉聯合查賄選　蘇揆勉勵「信賞必罰、快賞快罰」

小型起重機輾斃單車婦！死者「爆頭+上半身碎裂」家屬悲慟跪地

陳沂「志願役是廢物」引戰　陳為民：告死這狗畜…2人都沒事

送你遊戲點數！台北男約「7男童」出門蹂躪...還拐傳下面光光照　結局GG

BMW女「酒駕無照狂飆」終自撞　警開14張罰單最高罰6萬5

剛考到駕照！高中生開媽媽車訪友　「過彎失控」撞護欄180度翻車

蘇花路樹倒塌砸車！　MX5前後擋風玻璃全破車身也受損

才認識2天...15歲少女就跟他上摩鐵！慘被拖上床硬X　絕望傳訊「我被上了」

「旭創意」收韓國瑜競選費2千萬　最大筆8百萬用途「媒體託播費」

美學者楊力宇逝世享壽86歲　鄧小平1983年會見他首提「一國兩制」

柯文哲看登革熱：瘟疫破口是同時有一百個「我們的系統才會垮掉」

桃花愛笑眼養成術！每個女人都該有一支美美妍全效眼霜

快訊／柯文哲槓上旺中：余紀忠會哭得更慘

阿翔噤聲2個月…被問「家庭狀況」表情變了！　下一步動向曝光

塔利班撇清婚禮恐攻！阿富汗人苦盼和平　批美和談只為「早日撤軍」

造橋煙火工廠爆炸！火勢狂燒釀2傷　女工32%二度灼傷「皮膚燙紅發白」

遭爆市政會議晚開！韓國瑜無奈強調「從來沒周四開」...冤喊：說話要有根據

登台3年撤離台灣　百年米蘭傳奇甜點COVA只營業至8/31

社會熱門新聞

他開大黃蜂把美女業務！2小時內..

修冷氣修到床上！水電工「纏綿老..

剛說出門吃飯！他落軌遭撞斃…父..

北車男落軌遭輾斃　司機顫抖：剛..

贈長孫116萬土地　阿公反悔慘..

女友想分手　男友嗆裸照上傳A片..

放棄音樂幫養家…丁小芹胞弟暴斃..

陪中暑婦下山…石碇登山隊7人遭..

觀音工廠爆炸液體狂濺　車主：超..

小型起重機輾斃單車婦！死者「上..

深夜停車場亮光！詭異男留下「神..

科技廠管線爆炸　車主：差點回不..

汐止「馬路格鬥場」！駕駛騎士幹..

苗栗頭份民宅起火！2人一度困火..

更多熱門

相關新聞

開車狂飆撞路樹　駕駛滿身血「抽搐夾車內」

花蓮縣玉里台30線12公里處18日清晨發生一起嚴重車禍，一名24歲黃姓駕駛開車行經一處彎道時，疑似失控衝撞路樹，整台車飛落田間。警消獲報趕抵現場，發現車內散發濃濃酒氣，駕駛滿頭鮮血，卡在車內不斷抽搐，警消人員趕緊出動器材將轎車吊掛到路邊，耗費了1個多鐘頭才將男子救出送醫。

釀酒人簽下「酒駕累犯」姜正浩

新店翁出門幫妻掛號　遭酒駕撞飛亡

新北板橋「綠色廊道」8月全區開放

醉漢開車回家　無辜路人被撞飛5公尺慘死

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

李佳芬訪永康商圈「與男友人十指緊扣」

24歲男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

具惠善《熊孩子》老公話題全剪掉

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

快訊／13縣市大雨特報　氣象局：小心陽光是騙局

被房東騙上樓！正妹女大生遭背刺慘死

具惠善IG取關安宰賢　合照全刪光

製作人飆罵大根：誰放這王八蛋來的！

台灣10歲男孩奪寶可夢世界冠軍

快訊／具惠善打臉：我被背叛！

麥當勞好貴？神人點餐法曝光：100元吃到吐

劉樂妍弄丟台灣護照　微博急求救

他開大黃蜂把美女業務！2小時內犯下4罪

南韓三大社2019上半年損益出爐

他拿錯身分證瞬間尷尬　網友一看反求買

更多

最夯影音

更多

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面