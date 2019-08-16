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從晚上喝酒到清晨…他逞強開車回家　無辜路人被撞飛5公尺慘死血泊

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▲▼酒駕。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲男酒駕回家，撞飛路人，場面怵目驚心。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

酒駕害死民眾，也被修法會罰更重，但就是有人想挑戰！一名男子於15日晚上跑去台北跟朋友喝酒，直到隔天清晨4點多！早已醉醺醺的他仍逞強開車要回新北市烏來的家…行經新店中正路263巷口時，一名過馬路的民眾被撞飛5公尺遠，當場慘死血泊中。

據了解，醉漢（酒測值達0.76）開車由中正路往中央路行駛，不慎撞上路人，擋風玻璃碎裂，民眾噴飛落地，留下涔涔鮮血，畫面怵目驚心！警方訊後依公共危險與過失致死罪將肇事駕駛送辦。

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從晚上喝酒到清晨！他逞強開車回家　新店路人遭撞飛慘死血泊
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關鍵字：酒駕,新店,民眾,路人,喝酒

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