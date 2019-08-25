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秒數讀完未變綠燈...騎士直衝釀3傷　「號誌燈壞了」警打臉：就是闖紅燈

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記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名男子騎機車停等紅燈時，號誌燈秒數結束後，未等待變綠燈，隨即催油門闖紅燈，剛好與綠燈直行機車發生碰撞，造成3人送傷送醫，事後男子質疑號誌燈故障，但警方表示用路人仍要依照《道路交通標誌標線號誌管制規則》203條第二項規定，等待綠燈才能行駛，男子明顯違規闖紅燈。

▲▼吳男見紅燈秒數讀完，隨即催油門與綠燈直行黃男碰撞車禍，警方表示吳男明顯違規闖紅燈 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲吳男見紅燈秒數讀完，隨即催油門與綠燈直行黃男碰撞車禍，警方表示吳男明顯違規闖紅燈 。（圖／記者陳以昇翻攝）

23日下午4時許，吳姓男子（46歲）騎機車在新北市新莊區思源路、中正路口停等紅燈時，見紅燈秒數讀完，立刻催油門往板橋方向行駛，但紅燈根本還沒變成綠燈，其他機車騎士也跟著往前衝。

此時，黃姓男子（20歲）騎機車載著陳女（16歲）綠燈直行，沿著中正路往三重方向行駛，恰巧在思源路、中正路口與吳男發生碰撞，現場機車零件四散，經救護人員到場將3人送醫，吳男臉部及四肢擦挫傷，黃男除了擦挫傷外，肺部因撞擊出現破洞，陳女僅受擦傷，幸好經救治後沒有生命危險。

事後吳男質疑路口交通號誌故障，才會造成車禍；對此，新莊分局代理交通分隊長方義原表示，依照《道路交通標誌標線號誌管制規則》203條第二項規定，行車管制號誌於圓形紅燈燈面旁，得附設可顯示紅色數字燈號之方形行車倒數計時顯示器，或可附設於黃燈鏡面內，用以表示行車管制號誌紅燈剩餘秒數，所顯示之剩餘秒數僅供參考，車輛仍應遵循當時顯示之燈號行止。

警方再度強調，該路段車流相當大，在不同時制會有不同秒數，在時制變換時，會有秒數延遲，並非交通號誌故障，再者，民眾應遵守交通號誌指示，在還沒有變換成綠燈時就行駛，明顯違規闖紅燈。

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關鍵字：號誌燈,新莊,思源路,闖紅燈

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