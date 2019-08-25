國人媒體素養調查：7成民眾指「名嘴」是譁眾取寵的表演者

▲財團法人黃昆輝教授教育基金會發表國人媒體素養調查結果。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

財團法人黃昆輝教授教育基金會今（25日）發表國人媒體素養調查結果，顯示受訪民眾有78.4%認為學校媒體教育應強調「國家安全重於新聞自由」，11.3%認為應著重「新聞自由重於國家安全」。基金會向教育部喊話，希望未來能參考此民調提升媒體教育，讓學生分辨假訊息、假新聞。

黃昆輝教授教育基金會說明，國人媒體素養是針對國人公民素養所進行的民調之一，已完成，「公德心」項目，後續還有「民主素養」、「科學素養」、和「美學素養」等調查。基金會進一步指出，這次國人媒體素養調查，有三分之二（65.9%）受訪者不認同「台灣媒體的專業表現良好」說法，57.8%認為新聞媒體是「社會主要亂源之一」，而媒體處理日常新聞最需要改進的是「查證不實」（95.7%），學校媒體教育最應著重培養學生「分辨假訊息、假新聞」能力。

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▲黃昆輝指出，調查發現民眾危機意識已抬頭。（圖／記者許展溢攝）

黃昆輝指出，調查發現民眾危機意識已抬頭，尤其新聞自由是民主社會追求的核心價值之一，雖然距離成熟還是有很大的成長空間，但在不斷衝擊下，民主將日增成熟，新聞媒體也會相輔相成，希望給教育部參考，更期待透過此民調讓媒體了解客觀中立的重要。

民調諮詢小組召集人郭生玉表示，假新聞不只台灣有，是全世界都有的困擾，包括很多民主國家如瑞典、巴西等，都受到假新聞影響很大，因此每個人都要對媒體具有開放批判、省思的能力。民調小組委員馮清皇認為，站在教育角度來說，學校媒體教育應以國家安全及學生分辨假訊息、假新聞為要。

另外，調查顯示，民眾對電視及網路熱門的談話性節目，調查表示，雖有過半受訪民眾肯定「提供不錯的新聞分析」（57.5%），及認為「有助釐清問題真相」（49.2%），但有超過5成民眾認為「言論誇大聳動」、「立場鮮明、撕裂社會」。

▲郭生玉表示，每個人都要對媒體具有開放批判、省思的能力。（圖／記者許展溢攝）

基金會提到，民眾對「名嘴」的負面評價較高，有近7成民眾認為名嘴是「立場鮮明的煽動者」，69.8%認為名嘴是「譁眾取寵的表演者」，明顯高於「深入淺出的新聞分析者」（45.4%）、「知識廣博的知識者」（36.1%）。

基金會最後強調，公眾認為學校媒體教育應強調的重點依序為「分辨假訊息、假新聞」（63.1%）、「慎選媒體和電視節目」（53.7%）、「針對重大新聞做個案討論」（52.4%）、「學習設立網站或經營社群媒體」（22.1%），盼藉此供教育部參考，改善、提升學校的媒體教育。