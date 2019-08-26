「台灣阿甘」林明德扺達宜蘭撿垃圾　林姿妙：感佩實踐環保愛護環境

▲林姿妙感佩實踐環保愛護環境的「台灣阿甘」林明德。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

「台灣阿甘」的林明德先生，長年投身於環保工作，近20年來已9度自願環臺撿拾垃圾，8/8由高雄啟程，進行第10度環臺，26日抵達宜蘭縣，宜蘭縣長林姿妙了以接見，並讚許林宣揚環境保護的理念。林明德強調，第10度環台撿垃圾之行，是昇華為內在身心靈環保，期盼能結合社會各界社團有心人士共襄盛舉。

宜蘭環保局表示，73歲的林明德先生，199887年起，20年間共9度環臺，走遍全國各鄉鎮市區及離島，行程超過3萬公里，此次以「十全十美，永不放棄」及「愛護環境，保護台灣」之理念第10度環臺清理環境，持續實踐環保理念。

26日林明德抵達宜蘭縣，林明德表示，希望以自身身體力行方式，發起打掃台灣，從潔淨外在環境一步一腳印啟迪國人對環境保護的重要性，在進入第20年之際昇華為內在身心靈環保，期盼能結合社會各界社團有心人士共襄盛舉。

宜蘭縣長林姿妙表示，感謝環保大使「台灣阿甘 林明德先生」為宣揚環境保護的理念，今年第10度環臺撿垃圾。宜蘭縣是以環保立縣，重視環境整潔及污染防治，縣內在環境清潔、資源回收、空氣污染防制及水污染防治等各項環保績效及考評亦受行政院環境保護署的好評。

但隨著觀光旅遊的成長，外來垃圾亦隨之增加，環境維護的工作更加受到挑戰，像是塑膠製品大量使用且亂丟，造成環境污染、海漂垃圾的狀況，危害大自然生態環境。所以宜蘭縣也在極力推動源頭垃圾減量；建立民眾資源回收的觀念；勿隨意亂丟垃圾的宣導等環保工作。

26日她是特別感謝台灣阿甘林明德也共同來維護宜蘭美麗的土地，宣達「愛護環境人人有心，保護臺灣人人有責」的理念，不但給予宜蘭縣環保工作團隊正面能量，也給予宜蘭縣民一個好榜樣，希望臺灣阿甘林明德的毅力與正面能量能感化台灣人民，大家都有「環保救地球真心愛臺灣」的心，共同維護台灣的環境。