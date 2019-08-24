白鹿攪局蘇澳不能再淹大水　林姿妙視察阿里史溪抽水站

▲▼白鹿攪局蘇澳不能再淹大水 林姿妙視察阿里史溪抽水站防汛整備。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

白鹿來攪局可能帶來強陣雨，宜蘭蘇澳不能再淹大水，宜蘭縣長林姿妙24日到蘇澳鎮阿里史溪抽水站，視察防汛整備作業，期能在颱風來襲時發揮抽排水功能，避免淹水情事發生。

宜蘭縣政府表示，2010年梅姬颱風帶來超大豪雨，蘇澳市區發生嚴重之淹水災情，最高淹水區域甚至高達1層樓高，對當地居民之居家環境及財產造成重大損失。

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為保障民眾生命財產安全免於淹水恐懼，宜縣府向中央積極爭取建設抽水站經費，歷經多年努力，中央同意補助2億餘元工程費。宜縣府於2017年8月完成工程發包，於2017年10月開始動工。

過程中遭遇地質問題、施工區域狹長、無施工動線等困難，皆逐一克服，歷經近2年的施工期，為提早發揮計畫效益，於8月9日利奇馬颱風前即完成機組測試，現已開始正式抽排水。

抽水站工程位於蘇澳鎮蘇澳溪與阿里史溪交會口處，總工程費用為2.9億元，建設5台5cms抽水機組，每秒可抽排25立方公尺，解決阿里史溪出口之排水瓶頸，以降低超大豪雨時蘇澳市區中原路一帶等低窪地區易積（淹）水情形。

整體工程包含抽水站站體及機電設備、埤岸橋鋼橋與引水閘門共構、引水箱涵及抽水站景觀美化等工程。

抽水站建設完成後，保護人口達5千人，保護面積達127.81公頃，期能讓民眾免受淹水之苦。另抽水站外牆以熱帶魚磁磚拼貼作為藝術裝飾，與現地環境進行結合，搭配鄰近之冷泉公園園區，期能促進本地之觀光與生活環境品質之提升，為縣民創造優質好生活。