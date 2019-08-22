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佔車道挖6年被罵翻　林姿妙：五結中正路8/23上午全面通車

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▲▼宜縣長林姿妙視察五結鄉中正路1至3段刨鋪工程，並下令23日上午全面通車。（圖／記者游芳男翻攝）

▲宜縣長林姿妙視察五結鄉中正路1至3段刨鋪工程，並下令23日上午全面通車。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

一條路被罵翻近6年，終可不用再罵了，台9線宜蘭五結鄉中正路1段至3段汙水下水道主幹管布設工程，提早半年完工，宜縣長林姿妙22日視察台9線中正路1至3段刨鋪工程，並下令23日上午全面通車，還民平坦路。

▲▼宜縣長林姿妙視察五結鄉中正路1至3段刨鋪工程，並下令23日上午全面通車。（圖／記者游芳男翻攝）

2014台9線宜蘭五結鄉中正路1段至3段是先進行埋設自水來管線，挖挖補補讓交通打結，2017年初，縣府在宜蘭五結鄉中正路1段至3段辦理污水下水道主幹管佈設工程，交通還是慘，民眾罵翻天。

林姿妙縣長22日視察台9線中正路1-3段刨鋪工程，並於現場要求施工單位協助盡早完成南下、北上路段的路面整平，更特別要求23日上午全面通車，還給縣民一條舒適安全的道路。林姿妙也對於在施工期間造成的不便與困擾，感謝用路人及周邊居民的體諒與協助。

縣府指出，為避免局部補丁方式修復路面，除了依交通部公路總局第四區養護工程處規定範圍（僅每一人孔前後5公尺且單車道）刨鋪外，特別要求施工廠商加大刨鋪範圍，寬度改為雙車道，長度則分為三大區域（南下車道2段、北上車道1段），使各修復工區連結，總長度達2公里，提高路面修復整體性及平整度，

縣府於五結鄉中正路1段至3段（台9線）辦理污水下水道主幹管佈設工程，惟蘭陽地區多雨且地下水豐沛使水壓過高外，地質複雜及地底大型流木障礙更使施工難度大為提升，為此，林縣長姿妙於2019年初邀請國內下水道專家來宜蘭把脈，同時要求施工廠商投入更多施工能量輪班趕工，將各施工瓶頸逐步克服，終於在2019年宜蘭國際童玩藝術節前完工，比工程契約工期提早半年完成。

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關鍵字：宜蘭,五結中正路,刨鋪,林姿妙

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