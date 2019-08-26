　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

史上最難拿！好市多「益智蛋卷」打開爆整齊　網神解拿法：笑翻

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼好市多 。（圖／資料照）

▲好市多深受台灣人喜愛。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

有網友在臉書社團「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」PO出美心蛋卷照片並表示，「小孩想吃這款蛋卷，這是第二次買，開蓋後我還是愣了一下：上次怎麼完好拿起第一根蛋卷的？」從照片中可看到，蛋卷排列相當整齊，幾乎沒有空間可以完好拿出一根。

▲▼好市多蛋卷 。（圖／取自COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

▲美心蛋卷一盒499元 。（圖／取自COSTCO 好市多 消費經驗分享區

對此，網友看了直呼，「你買了一盒益智蛋卷回家」、「我打開時也愣了一下」；另有網友也提供解法，「整桶拿起來搖一搖，問題可以解決」、「先拿最中間那一支」、「我都一拳下去砸成粉，用湯匙吃」、「抓起一根轉一下斜對角的方向取出，就可以完整的一根」、「用開瓶器」。

其中，還有網友疑惑這麼整齊是怎麼放進去，「印象中是蛋卷裝填好再放上四方上蓋壓邊封裝」、「放好才封邊的吧！都自動化，不可能用人工一根根擺進去」、「圓形的蓋子是給人用的，方形的四個壓邊才是給機器用的，所以蛋捲在還沒封邊前當然是放的進去的」。

另外，為迎接中秋節到來，愛買今年則主打自製現烤月餅，每年業績約可佔整檔6成。而今年則推出12款自製月餅，包含蛋黃酥、海苔酥、奶皇酥、紫金芋頭酥等，可自己挑選口味組成6～12入禮盒，只要188元起，等於每顆不到32元。

ET快訊
蔡英文道歉了！坦承記錯：紐約辦事處大樓是游錫堃拍板的
3歲兒丟客廳...人妻與小王房內爽啪！夫返家驚覺綠光罩頂：她
高富帥「買房送妳爸媽」見3次狂追曾智希！媽勸：可嫁了…結果根
超商買咖啡！他要求熱拿鐵加「3顆完整冰塊」　店員曝真實做法

關鍵字：好市多,Costco,量販,賣場,蛋卷

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超濃厚！午後紅茶「2倍奶茶」台灣也買得到了　小7獨賣限量10萬瓶

「夢幻逸品」2.7折起！富士琺瑯Honey Ware聯名款moz餐具限量換購

限量50萬份！「香草烤雞漢堡」中竟然有花椰菜　小7聯名21風味館

限量「Discovery露營商品」來了！最低2.4折就能集點加價購

中秋「月餅黑馬」月銷170萬顆！量販自製現烤爆夯　蛋黃酥+綠豆椪人氣高

史上最難拿！好市多「益智蛋卷」打開爆整齊　網神解拿法：笑翻

細紋or黑眼圈兜幾？網友「最在意眼周問題」投票竟一面倒

好市多「賣場霸主」地位動搖！網激推這家「老牌量販」免年費：退貨機制很讚

工作是種人生修練！Color C’ode：值得做的事，即使做壞也值得

惡整孫子樂開懷！阿公「差別待遇」　遇孫女有求必應...網：反差hen大

外送員站街頭10分鐘狂嗑便當...她目睹心疼「我的工作不辛苦」

為母則強！18歲女「堅持生下畸形兒」　家暴男友逼墮胎：把妳肚裡怪物拿掉

台灣李芷婷展現「超強R&B唱功」　狂飆《流沙》..「轉音＋高音」好過癮！

劉以豪.郭雪芙從KTV親上床　一指伸進肩帶往下脫...尺度超慾

濃眉男買便當「狂賒帳19680元」！　佛心闆娘苦等遭封鎖...女兒心疼哭

超驚險！貨車失控「傾斜45度過彎」 車體左搖右晃...前方騎士險遭波及

李玖哲誇周興哲最帥、最會唱 　「看到他..我想到我自己」(?)

86歲「快樂嬤」過世！　快樂姊：再也沒有一起的中秋節

劉書宏捧一大束花獻給茵聲　台下狂起鬨「親臉頰」...好害羞

史上最難拿！好市多「益智蛋卷」打開爆整齊　網神解拿法：笑翻

細紋or黑眼圈兜幾？網友「最在意眼周問題」投票竟一面倒

好市多「賣場霸主」地位動搖！網激推這家「老牌量販」免年費：退貨機制很讚

工作是種人生修練！Color C’ode：值得做的事，即使做壞也值得

傳郭台銘算塔羅牌　柯文哲：不問蒼生問鬼神是壞習慣

國道1號南下135k火燒車　標線工程車3人驚險逃命

巨雷解析／德魯納酒店主人「不是張滿月」？　過橋為ＯＯＯ只走30天

柴柴化身牙醫師！抬頭幫米克斯弟「洗牙」：這邊有點髒髒喔～

不是在跳「肚皮舞」！少年肚皮狂抖停不了…檢查才知得這病

巢運30年...買屋痛苦度南北大不同　業者：當年高雄房價僅個位數

傳郭柯王陣營有意延攬出任副手　成大校長蘇慧貞：未接獲徵詢

韓國瑜遭酸晶晶體　柯文哲影片英文獻聲：「垃圾不分藍綠」

LINE激情對話曝光！人妻女教師放閃同事：明天激吻你　主任老公怒告卻敗訴

張育成大聯盟第3戰敲三壘打　印地安人隊史29年第1人

消費熱門新聞

貴婦狂刷千萬 微風之夜業績4...

好市多「賣場霸主」地位動搖！網..

史上最難拿！好市多「益智蛋卷」..

好市多新飲1瓶77！網瘋扛：最..

四大超商全面下架！蘋果西打爆有..

驚爆將裁員224人！金鑛咖啡疑..

超濃厚！午後紅茶「2倍奶茶」台..

限量「Discovery露營商..

消基會抽檢護眼檯燈發現這2檯...

除蟎機不夠力 醫師：2方法就有..

民眾滿意65.6%　中華電收訊..

日本超人氣品牌CA4LA來台灣..

簡易臉部歪斜矯正還你巴掌美人顏

掰了超商塑膠吸管！小7、全家不..

更多熱門

相關新聞

白車亂停！好市多員1招反制...網：療癒

美式賣場好市多（Costco）每逢假日總是很多顧客，剛好又適逢颱風天，許多人都會去賣場補貨，導致停車位一位難求。一名網友24日到新竹好市多購物時，意外發現一輛白色轎車隨便亂停，但周圍卻被放滿了「推車」，讓他忍不住大讚「你隨便停我隨便圍」。消息一出，許多網友也直呼「今日最療癒」、「這畫面真爽」、「優秀」、「活該」。

她回購好市多神抹布　網推擦頭髮

好市多「淡紫特調」被說母湯　辣媽專業打臉

四大超商全面下架！蘋果西打爆有懸浮物　「退貨方式」一次看懂　

白鹿颱風來襲備貨增！全聯台北市118家門市加入平抑菜價行列

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

情侶收編小髒狗　結果養到袋鼠？

美女設計師買石虎圖！俄羅斯原作者回應了

他領20萬元ATM狂叫！5分鐘3輛警車包圍嚇傻

12號颱風「楊柳」可能生成！周四起變天

高圓圓生完孩子變了！對比照網驚：真的不一樣

單親媽撞違規車！3天後器捐…留2幼子

堅持分手　女大生遭前男友「割喉」慘死

沒待轉號誌！騎士左轉遭攔　警要開單：有問題可申訴

車載9人墜「墾丁紅柴坑」滅頂　海巡急搶救

婚變王泉仁不怕苦！麻衣「驚人身價」被挖出

子瑜漂髮不好看？後台零修圖照曝光

一周天氣出爐！周四變天「下雨熱區曝」

冷凍庫驚見急凍鳥！女兒一句話超展開

無尊親哥哥超帥！網驚：基因太強

更多

最夯影音

更多

惡整孫子樂開懷！阿公「差別待遇」　遇孫女有求必應...網：反差hen大

外送員站街頭10分鐘狂嗑便當...她目睹心疼「我的工作不辛苦」

為母則強！18歲女「堅持生下畸形兒」　家暴男友逼墮胎：把妳肚裡怪物拿掉

台灣李芷婷展現「超強R&B唱功」　狂飆《流沙》..「轉音＋高音」好過癮！

劉以豪.郭雪芙從KTV親上床　一指伸進肩帶往下脫...尺度超慾

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面