史上最難拿！好市多「益智蛋卷」打開爆整齊　網神解拿法：笑翻

▲好市多深受台灣人喜愛。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

有網友在臉書社團「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」PO出美心蛋卷照片並表示，「小孩想吃這款蛋卷，這是第二次買，開蓋後我還是愣了一下：上次怎麼完好拿起第一根蛋卷的？」從照片中可看到，蛋卷排列相當整齊，幾乎沒有空間可以完好拿出一根。

▲美心蛋卷一盒499元 。（圖／取自COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

對此，網友看了直呼，「你買了一盒益智蛋卷回家」、「我打開時也愣了一下」；另有網友也提供解法，「整桶拿起來搖一搖，問題可以解決」、「先拿最中間那一支」、「我都一拳下去砸成粉，用湯匙吃」、「抓起一根轉一下斜對角的方向取出，就可以完整的一根」、「用開瓶器」。

其中，還有網友疑惑這麼整齊是怎麼放進去，「印象中是蛋卷裝填好再放上四方上蓋壓邊封裝」、「放好才封邊的吧！都自動化，不可能用人工一根根擺進去」、「圓形的蓋子是給人用的，方形的四個壓邊才是給機器用的，所以蛋捲在還沒封邊前當然是放的進去的」。

另外，為迎接中秋節到來，愛買今年則主打自製現烤月餅，每年業績約可佔整檔6成。而今年則推出12款自製月餅，包含蛋黃酥、海苔酥、奶皇酥、紫金芋頭酥等，可自己挑選口味組成6～12入禮盒，只要188元起，等於每顆不到32元。