好市多仍禁內用、家樂福開放用餐！賣場「微解封新規」一次看

▲好市多7月13日不開放內用用餐區。（圖／記者林敬旻攝）

記者蕭筠／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布全台三級防疫警戒續延至7月26日，但針對各行業實施「微解封」，只要遵守相關防疫管理措施，各大餐廳、美食街等就可開放內用。《ETtoday新聞雲》整理了全台賣場美食街是否於7月13日「有條件」開放，目前好市多確定用餐區餐桌椅不恢復，家樂福、city’super則將開放內用，美廉社則規劃販售熟食，並由門市人員協助夾取。

▲家樂福美食街7月13日起有條件開放民眾內用。（圖／業者提供）

●好市多

好市多全門市用餐區「維持不開放現狀」，同步進行人流控管防疫措施，並加強消毒頻率，目前入賣場也維持「實聯制」登記，而台北市分店也將落實身分證分流，平日以舉牌呼籲來控管人流，周末及國定假日則依身分證字號尾數讓民眾入店，周六雙號、周日單號。

●家樂福

家樂福美食街7月13日起正式開放，並祭出6大防疫規定，包括同賣場採單一出入口、實聯制、溫度測量；場內容留管制，採座位數減半，各桌距離加大至2米，例如共用座位400縮減到100座位；隔板每桌設置，桌椅定時消毒；外帶便當、外送持續進行；美食街清潔人員因應疫情增加環境清潔消毒；因應可能的確診者足跡或櫃點員工已預備應變計劃，配合閉店消毒，人員造冊配合追蹤。

另，目前仍有部分家樂福超市、頂好超市也暫停24小時營業之，僅開放每日上午7時至晚上10時止營業，而2家24小時營業量販店包括桂林店、蘆洲店也暫停全天開門，其中，桂林店自上午8時至晚上11時營業、蘆洲店則為上午8時至凌晨3時營業；至於台北地區量販店、超市、頂好超市、Jason’s分身「分證號尾數單雙號」分流措施不變，星期一、三、五單號，二、四雙號，周末則強制分流，周六開放雙數號、周日為單數號，提醒採買時請攜帶身分證件。

●全聯

全聯因無美食街、內用餐區，全門市維持原先防疫措施，包括實施人流管控，依據各門市坪數大小並以100坪限制100人、400坪限制400人為控管原則，若遇人潮暴增情況則進行流量管制，以確保採買防疫距離安全。同步維持實聯制登記、請民眾戴口罩、加強酒精消毒。

另，全門市所有試吃、試飲活動也暫停中，有販售阪急現烤麵包之門市也將於上架前完成裝袋，並暫停開放消費者使用廁所與使用微波爐。

●美廉社

美廉社因無美食街、內用餐區，全門市維持原先防疫措施，包括實施實聯制登記、門市櫃台加設防疫保護隔間等，但原先停賣的開放式熟食區則初步規劃開放販售茶葉蛋，並由門市人員協助夾取。

●city’super

city’super7月13日起開放內用，並祭出8大防疫規定，包括實施實聯制登記及場內人流管制；賣場內用座席區皆設置透明隔板；販售熟食飲食攤位之食物均有遮罩；全面暫停試吃試飲喝；配合外送平台提供外送服務；7分店全面戴口罩、洗手液及測溫機；定期全面消毒，購物籃、推車等每2小時消毒1次；獨家設置手推車消毒箱；鼓勵消費者使用零接觸行動支付。