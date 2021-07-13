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微解封懶人包！全台賣場美食街維持外帶　超商買得到茶葉蛋、蕃薯

▲▼7/13微解封政策方向已定，餐飲業有限度開放內用，但新北市長侯友宜表示將不配合中央政策，新北市境內餐飲業依然不能內用。家樂福新店店表示，的確有規劃美食街解封，但新北政策下來也只能暫時打住，美食街依舊封鎖不開放內用。（圖／記者湯興漢攝）

▲各大超商賣場微解封防疫措施一次看。（圖／記者湯興漢攝）

記者蕭筠／台北報導

全台3級警戒雖延至7月26日，即日起針對部分行業開放「微解封」，餐廳、美食街也能有條件開放內用，但因縣市首長擔憂成防疫破口，故仍禁止內用。《ETtoday新聞雲》整理各大超商、賣場最新防疫措施，美食街維持提供外帶服務，4大超商也暫不開放上廁所、座位區，不過有部分門市已經買得到熱騰騰的熟食，如茶葉蛋、蕃薯等。

▲全家便利商店最具品牌識別的熱銷商品「夯番薯」，一年熱銷上看2000萬條。（圖／全家提供）

▲3大超商提供茶葉蛋、蕃薯熟食販售。（圖／業者提供）

●7-11
7-11提供冷藏包裝關東煮、熱狗堡、地瓜及茶葉蛋；目前各門市仍持續遵守戴口罩、實聯制、保持1.5公尺安全社交距離、加強清消等防疫措施，並引進無接觸體溫量測儀，已有近3000家門市導入，後續將全部門市實施，至於廁所、座位區也暫不開放。

●全家
因應部分商圈有需求，全家熟食區針對夯番薯、茶店改「採裝袋方式」販售，包括蕃薯烤好後以袋裝保溫販售、茶葉蛋煮好後則以盒裝放在蒸箱中提供民眾拿取。另，目前雖開放微解封，但各門市仍不提供洗手間、內用服務。同步持續落實入店落實實名制、安全距離人流控制、重點區域定時消毒、店員自主健康管理等防疫措施。 

●萊爾富
萊爾富目前有近千家門市提供「門市人員幫夾茶葉蛋」服務，也可選擇冷藏包裝的茶葉蛋，只要微波加熱即可食用。另，針對適度鬆綁部分防疫措施則仍在審慎評估中，目前暫不開放廁所、休息區。

●OK mart
部分門市因消費需求，OK mart也宣布開賣茶葉蛋、燒蕃薯等熟食，但須由門市人員協助夾取，民眾不得自己動手夾。目前全門市仍不開放廁所、休息區，其餘防疫工作則持續落實。

▲國內新冠肺炎疫情嚴峻，升至第二級防疫警戒，大批民眾一早前往好市多採買物資。（圖／記者林敬旻攝）

▲各大賣場美食街、座位區仍不開放。（示意圖／記者林敬旻攝）

●好市多
好市多全門市用餐區「維持不開放現狀」，同步進行人流控管防疫措施，並加強消毒頻率，目前進入賣場也維持「實聯制」登記，而台北市分店也落實身分證分流，平日以舉牌呼籲來控管人流，周末及國定假日則依身分證字號尾數讓民眾入店，周六雙號、周日單號。

●家樂福
家樂福「全分店美食街僅提供外帶」服務，全門市維持實聯制登記、單一出入口、溫度測量等防疫措施；另，目前仍有部分家樂福超市、頂好超市門市暫停24小時營業，僅開放每日上午7時至晚上10時止營業，而2家24小時營業量販店包括桂林店、蘆洲店則恢復24小時營業。

至於台北地區量販店、超市、頂好超市、Jason’s「身分證號尾數單雙號」分流措施不變，星期一、三、五單號，二、四雙號，周末則強制分流，周六開放雙數號、周日為單數號，提醒採買時請攜帶身分證件。

●愛買
愛買至7月26日前「全門市美商街、餐廳維持禁內用僅外帶」服務，同步加強每日消毒頻率，平均2小時進行手推車、冷凍櫃門把、手扶梯扶把消毒等工作，目前進入賣場也維持實聯制登記。另，台北2分店包括忠孝店、景美店仍實施身分證尾數分流，平日自主分流，星期一、、三、五開放單號，二、四雙號，周末則強制分流，周六雙數號可入店、周日為單數號。

●大潤發
大潤發目前「所有分店美食街僅提供外帶」服務，同步維持實聯制登記。另，台北分店也實施身分證尾數分流，平日自主分流，星期一、三、五開放單號，二、四雙號，周末則強制分流，周六雙數號可入店、周日為單數號。

●全聯
全聯因無美食街、內用餐區，全門市維持原先防疫措施，包括實施人流管控，依據各門市坪數大小並以100坪限制100人、400坪限制400人為控管原則，若遇人潮暴增情況則進行流量管制，以確保採買防疫距離安全。同步維持實聯制登記、請民眾戴口罩、加強酒精消毒。

另，全門市所有試吃、試飲活動也暫停中，有販售阪急現烤麵包之門市也將於上架前完成裝袋，並暫停開放消費者使用廁所與使用微波爐。

●美廉社
美廉社因無美食街、內用餐區，全門市維持原先防疫措施，包括實施實聯制登記、門市櫃台加設防疫保護隔間等，但原先停賣的開放式熟食區規劃開放販售茶葉蛋，並由門市人員協助夾取，目前只有高雄分店提供此服務

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