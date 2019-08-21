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中秋「月餅黑馬」月銷170萬顆！量販自製現烤爆夯　蛋黃酥+綠豆椪人氣高

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▲▼量販麵包區 。（圖／資料照）

▲愛買自製現烤麵包區，每天都吸引不少消費者聞香而來。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

迎接中秋節即將到來，各家通路業者早已推出月餅以及相關烤肉商品，滿足消費者所需。其中，愛買的自製現烤月餅，就很受到喜愛，月銷可達170萬顆，尤其以「蛋黃酥+綠豆椪」的綜合禮盒為人氣最高，每盒只要339元。

近年來，愛買主打自製烘培麵包，每日在賣場內新鮮現烤，加上價格優惠，受到不少消費者喜愛，且業績都穩定成長，像是去年中秋檔期的自製現烤月餅，更佔了去年業績6成。而今年則推出12款自製月餅，包含蛋黃酥、海苔酥、奶皇酥、紫金芋頭酥等，可自己挑選口味組成6～12入禮盒，只要188元起，等於每顆不到32元。

▲▼量販月餅 。（圖／業者提供）

除了主打自製現烤月餅外，愛買今年中秋檔期還推出60多款月餅，包含20款新品，以及11款為量販超市獨家品項，像是「澳門英記餅家-史努比奶黃月餅」、彰化百年老店「復興珍滷肉芋沙餅」、「洪瑞珍蜂巢肉餅」、「義美Lisa Larson銅鑼燒冰淇淋禮盒」等，並自8/21到9/8期間，還祭出早鳥優惠，單筆消費滿1000元現折50元（單筆最多現折250元）。

另外，Häagen-Dazs今年也推出多款「冰淇淋月餅」禮盒，除了首波主打的聯名玩具總動員「團趣中秋」外，還有其它系列共7款冰淇淋月餅禮盒，其中「玲瓏系列」更為熱銷十年的經典不敗款，今年還推出奇異果芒果優格、橙香柚子等新口味，甫上市就賣出超過6000盒。即日起至8／23，預購月餅禮盒最低可享72折，9/8前最低可享77折，購買每滿5盒再贈5張冰淇淋單球公關券。

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關鍵字：量販,賣場,中秋節,愛買,月餅

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