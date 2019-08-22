「夢幻逸品」2.7折起！富士琺瑯Honey Ware聯名款moz餐具限量換購

▲富士琺瑯Honey Ware聯名款moz餐具限量換購。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

「夢幻逸品」來了！為強化會員服務，各家業者紛紛推出用點數換購商品活動，皆採限量換購，預計將掀起換購潮。

家樂福自即日起至12/31推出會員集點換購活動，且一次集結富士琺瑯Honey Ware聯名款moz餐具，以及日本製造Ginpo三島鍋具，共9樣商品，包含馬克杯、手沖壺、牛奶鍋、圓盤等，每款皆為限量，只要用3000點的紅利點數就能加價購，最低優惠2.7折。

家樂福指出，今年6月二度推出日本柳宗理廚具集點換購活動，在2個月期間就創造10萬多組的驚人換購量，再次掀起換購熱潮。因此，這次為回饋800萬會員，再推出用紅利點數換購活動，會員消費1元就可獲得1點紅利點，期望吸引更多消費者購物帶動業績成長。

另外，全聯則自8/23起推出「Discovery揪露營趣」商品換購活動，這次共有8個品項，包含「折疊式一桌四椅」、「二人式快搭帳棚」、「便攜燒烤爐」、「軟式保溫保冷桶」等，最低只要100點福利點+399元起就能帶回。商品皆為限量。

全聯表示，趁著炎夏及即將到來的中秋節，因此推出福利卡點換購露營商品，除了符合台灣人的生活休閒趨勢，也希望能讓點換購從以往的餐具或小物用品擴大到更多元的品項，讓消費者在日常買菜購物之餘，也能順便集點。