超濃厚！午後紅茶「2倍奶茶」台灣也買得到了　小7獨賣限量10萬瓶

▲午後紅茶新口味「2倍奶茶」要在小7獨賣了！（圖／記者曾婉婷攝）

記者曾婉婷／綜合報導

奶茶控注意！為迎接開學季到來，小7自28日起將推出多款獨家限定商品，其中受到許多民眾喜愛的午後紅茶，其新品「2倍茶葉奶茶」也將限量販售10萬瓶，每瓶售價59元。預計又將掀起奶茶控搶購潮。

小7自8月28日起至9月24日推出「3件省很大」優惠活動，一次集合國內外具話題性零食，以及獨家商品，包含午後紅茶「2倍茶葉奶茶」、模範生點心條餅-麻辣風味、樂事大阪章魚燒味洋芋片，還有啤酒多件優惠等。

小7指出，活動期間內，購買午後紅茶「2倍茶葉奶茶」二件可享8折、三件75折優惠；另還首創指定零食、糖果指定品項同品牌同系列任選第二件6折、加7元多一件好康，預估吸引精打細算的小資上班族、年輕學生族群揪好友一起買。

另外，國內首創結合玩具與驚喜的「冰樂趣」冰品，也在小7獨家販售。其結合時下大人小孩都愛的玩具總動員4的人物公仔，以及彩虹小馬公仔、積木拼機器人、恐龍、反派車共39種玩具，讓消費者吃冰的同時還能收集玩具。其中有6款玩具為隱藏版。

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