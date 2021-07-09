飽炸…她做滿福堡錯一步竟變「2倍大」！原因曝網笑翻：有錢吃法

▲有網友自製滿福堡，卻不小心做成2倍大。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說，下同）

網搜小組／閔文昱報導

疫情期間，民眾多半待在家防疫，下廚的機會也變多了。一名網友近日在家嘗試自製滿福堡，想不到竟因「1步驟」弄錯，導致她的滿福堡瞬間變的超巨大！讓她吃完後不禁直呼「飽炸」。不少網友看完後也紛紛笑翻，留言這是「有錢人家的吃法」。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享照片表示，她開心買了滿福堡的麵包自製美味早餐，想不到做完卻發現「欸？好像怪怪的，有點巨大」。只見滿福堡中塞著一般的蛋、火腿和起司，不過外層的麵包卻足足大了2倍，讓她相當崩潰。

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原PO也在文中解釋超糗原因，原來她不小心弄錯，將2個完整的滿福堡麵包合組成一個，也因此這份早餐一共含有「4片麵包」，讓她吃完不僅「飽炸」，搞笑的畫面更讓她淚喊，「嗚嗚，我以為的一個皮原來是一組」。

文章曝光後，吸引近2.5萬人按讚朝聖，紛紛笑稱，「雙層即是飽」、「滿福超級飽」、「版主財富自由了吧」、「有錢人的早餐就是這麼樸實無華，且很飽」、「別人是double肉，你是double皮耶」、「原來是滿腹飽」、「這個吃完臉頰都長出六塊肌了」、「有錢人家的吃法」、「以為是舒芙雷夾火腿蛋」、「你這個是滿福堡堡」。

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