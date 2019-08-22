限量「Discovery露營商品」來了！最低2.4折就能集點加價購

▲全聯福利點數換購首推8款露營商品。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

近年國人瘋露營，根據中華民國露營協會統計一年露營人次可超過200萬，預估商機飆破50億元。全聯看準全民露營風潮，首次針對會員推出限量「Discovery揪露營趣」商品，最低只要2.4折起就能加價購。

全聯自8/23起推出「Discovery揪露營趣」商品換購活動，這次共有8個品項，包含「折疊式一桌四椅」、「二人式快搭帳棚」、「便攜燒烤爐」、「軟式保溫保冷桶」等，最低只要100點福利點+399元起就能帶回。商品皆為限量。

全聯表示，趁著炎夏及即將到來的中秋節，因此推出福利卡點換購露營商品，除了符合台灣人的生活休閒趨勢，也希望能讓點換購從以往的餐具或小物用品擴大到更多元的品項，讓消費者在日常買菜購物之餘，也能順便集點。

另外，小7自8月28日起推出「哆啦A夢神奇道具集點送」活動，結合哆啦A夢神奇道具元素，推出「美味x旅行」主題系列商品，兼具實用與收藏價值。首波推出的商品包括「造型飛機/巴士/機車」、「記憶吐司造型盤」、「和風旅行口罩+眼罩組」等，皆為限量。

小7指出，8月28日下午3點起也同步推出美味系列、旅行系列限量預購周邊，像是「和風咖啡手沖組」，以及「和風烤吐司機」和「四孔USB電源供應器」、「神奇翻頁時鐘」等，同樣為限量。凡集滿6點加89～599元即可兌換一款。而第二波活動則自9月11日起將接力推出。