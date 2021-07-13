微解封百貨人潮多一成　業者：2種來客量增加最多

▲微解封措施首日，百貨人潮增加約10%，美食街也湧進外帶上班族，此為資料照。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡惠如／綜合報導

今（7／13）為中央宣布微解封措施第一天，雖大部分地方政府仍未開放餐飲內用，但有部分民眾彷彿心情更加輕鬆了，百貨業者透露，今天開門營業確實有感到人潮漸漸變多，統計相關數據後整體約比上週同期約增加10%，以兩種類型的來客增加最多。

政府宣佈防疫三級措施延長至7／26，然而連日公布的確診人數降至百人以下，官方也稍微鬆口表示疫情有趨緩，日前中央流行疫情指揮中心表示，7／13起開放部分場域微解封，雖之後地方縣市政府仍公布持續禁止餐飲內用，但其他微解封措施施行後似乎讓民眾心情放鬆不少，百貨賣場的人潮也整體向上。

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業者表示，增加的人潮最多為上班族，因為微解封後，許多公司行號也開始要求之前居家辦公人員回公司上班，所以在上下班時段與中午吃飯時間，增加不少上班族來館外帶，或是順便買早餐去公司吃，預計下班也會有不少人潮至美食街等處買餐點回家。

其次便是退休或年紀較長的周邊住戶，之前疫情緊繃時可能都已外送、在家煮飯為主，可能因為疫苗開始施打，加上確診人數目前看似已穩定，所以出門意願較高，加上最近天氣熱，所以會選擇到百貨賣場外帶餐點或是走一走。