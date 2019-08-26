柯文哲再嗆蔡英文：你的台灣價值是什麼，我要你回答

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲與總統蔡英文隔空交火！蔡英文稱「我的成績單交給人民，不會交給特定的政黨或政治人物。」引發柯文哲嗆聲「全台灣人民都很想知道小英總統的台灣價值是什麼」，而柯文哲26日受訪時，第二度要求蔡英文說清楚她的台灣價值，「你的台灣價值是什麼，我要你回答」。

柯文哲指出，選舉是說服過程，2016年1月16日，蔡英文在當選當天晚上，說只要她當總統，沒有人必須因為他的認同道歉，「兩年後你問我什麼叫台灣價值，好，現在輪到我問你了，你的台灣價值是什麼，我要你回答」。

至於自己的台灣價值，柯文哲強調，他講過很多遍，「普世價值在台灣的實踐就是台灣價值」，民主自由、多元開放、法治人權、關懷弱勢、永續經營，這種普世價值在台灣的實踐，就是台灣價值，「以前我還開玩笑說勤政愛鄉土，還加一個愛民」。

對於蔡英文稱她的成績單不需要交給特定人物，柯文哲說，「沒有錯啊，對全國人民公布啊」。

針對蔡陣營指柯文哲若繼續炮打藍綠，政黨票將縮水至10％以下，柯文哲笑說，「你知道什麼叫戰略，敵人要的就是我們要的，敵人不要的就是我們要的，我已經懂這個戰略道理」，他非常清楚，該怎麼做就做，在立法院多2席、少2席又怎麼樣，不要為了小小利益而喪失價值，這比較重要；他還酸說，「民進黨治國不怎麼樣，選舉還是一流，我有時候還蠻欽佩的」。

▲蔡英文、柯文哲。（圖／合成照）