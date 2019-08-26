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柯文哲5年前算塔羅照片曝光！抽到「XXX」就當選…直呼：起雞皮疙瘩

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▲郭台銘、柯文哲算塔羅牌照片曝光。（圖／翻攝自謝建平臉書）

▲柯文哲算塔羅牌照片曝光。（圖／翻攝自謝建平臉書）

記者呂欣玫／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘遭媒體披露，在6月時找塔羅牌大師蘇仁宗算命，預示郭台銘將贏得2020大選，對此，台北市長柯文哲26日受訪表示，不問蒼生問鬼神是壞習慣。不過，柯文哲5年前也曾自爆找蘇仁宗算命，還抽到2次「黑桃壹」，蘇仁宗也出面證實，郭台銘、柯文哲皆有找他算命。

郭台銘遭爆找蘇仁宗算命，預示郭台銘抽中「黑桃4」將贏得2020大選，因此他預計在9月時登記連署，用無黨籍的身分參選2020，對此，柯文哲26日直言，不問蒼生問鬼神是壞習慣，敬鬼神而遠之，是作為一個政治人物很重要的原則，不要故意去嘲笑祂、侵犯祂、詆毀祂，「但是不問蒼生、問鬼神，這也不對啊」；郭台銘辦公室則回應，「坊間這些類似的傳聞很多，已經多到無法證實真假，一切茶餘飯後消息聽聽就好」。

不過，柯文哲5年前也曾自爆找蘇仁宗算命，據《新頭殼》2014年8月14日的報導指出，柯文哲當時向產業界演講，自爆自己曾碰到蘇仁宗2次，還連續2次都抽到「黑桃壹」，預示當時的他將會選上台北市長，還直呼「全身都起雞皮疙瘩了」。

另外，曾代表台聯黨參選北市議員的謝建平26日於臉書爆料，郭台銘、柯文哲兩人找蘇仁宗算命都抽到心想事成的「黑桃4」、「黑桃壹」，並PO出兩人分別與蘇仁宗的合照，而對於郭台銘辦公室稱該消息只是茶餘飯後，蘇仁宗也轉發該貼文寫下「信者信之，不信者恆不信，但不會改變事實」

▲郭台銘、柯文哲算塔羅牌照片曝光。（圖／翻攝自謝建平臉書）

▲郭台銘算塔羅牌照片曝光。（圖／翻攝自謝建平臉書）

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關鍵字：柯文哲,郭台銘,2020總統大選,蘇仁宗

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