幕後／蔡英文堅持駐外館舍能買就不要租　除了紐約...當年還力挺約旦跟WTO

▲中華民國台灣駐紐約辦事處。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文日前表示台灣駐紐約辦事處的大樓是她在擔任行政院副院長時購入的，隨即遭到前總統陳水扁否認，雖然蔡英文公開坦承記錯了，但根據當年經手相關業務的前外交官員指出，那時候的陸委會主委蔡英文，在當中的確扮演重要角色，「當年有蔡主委的力挺，確實很關鍵」。

蔡英文透過臉書表示，她日前在演講時，對於紐約辦事處大樓購置一事的說法確實有誤，「這幾天她回去查了資料，印象確實記錯了，要跟大家說一聲不好意思，也要謝謝大家的提醒」。紐約辦事處大樓的確是在游錫堃院長任內拍板的，後來她擔任行政院副院長時，有召集行政院對外工作小組的工作，但確實和購置紐約辦事處大樓沒有直接關係

不過，根據當年經手相關業務的前外交官員指出，駐外館處購置最後的拍板權在行政院的首長，也就是行政院長，但是當年擔任陸委會主委的蔡英文，確實也在當中扮演重要角色。

這位前官員表示，當年要購置地點座落在中央公園旁黃金地段上，總價超過新台幣14億的駐紐約辦事處，一度引起很大的爭議，當時在野的國民黨以所費不貲、好大喜功為由多所反對，政府團隊也因為經費占比，還有後續的行政、人事整合協調傷透腦筋，因此當時負責對外工作決策的「行政院對外工作小組」也多次討論。

▼中華民國台灣駐紐約辦事處。（圖／記者陶本和攝，下同）



前官員回憶，紐約駐處購置案的最後拍板，就是來自於同年（2003年）七月中旬由游錫堃院長主持的「行政院對外工作小組」首長會議，當年時任外長簡又新、財政部長林全，經濟部長林義夫以及新聞局長黃輝珍以及陸委會主委蔡英文都是與會成員。

前官員強調，蔡英文始終支持外交部，希望在考量紐約駐處具有包括聯合國業務等重要核心工作的功能下，以購置取代租賃，隨後本案「駐紐約辦事處購置辦公大樓個案計畫」，也在2003年8月中旬正式通過，「當年有蔡主委的力挺，確實很關鍵」。

這位前外交官員目前已經退休，他表示，或許因為長期擔任「行政院對外小組」成員，又有豐富的對外談判經驗，蔡英文在擔任相關公職的期間，一直是駐外大使、館長經常諮詢的對象，而有了紐處的購置成功經驗，為國家省下大筆公帑。在後來擔任行政院副院長時，蔡英文則同時擔任「行政院對外小組」召集人，任內也拍板我國駐約旦館舍的購建案，並全力支持台灣駐WTO館舍的購置計畫。

該名退休官員也表示，外交工作的成果，來自於所有人的共同努力，也是應該共同珍視的累積，或許就因為公職生涯以來處理過不少相關涉外事務，才會把時間點記錯，但如果因為這樣，就要一竿子推翻這些曾經的努力，實在沒有必要。