總統大選網路熱詞韓國瑜排第一　「郭柯王」聲量飆4倍只在同框那天

▲8月19至8月25日總統大選熱議詞彙 。（圖／Largitdata提供）

記者陳弘修／台北報導

根據《小編神器》粉絲團最新的網路聲量分析報告指出，在近期有關總統大選的熱議話題中，「郭柯王」結盟的議題，除了是媒體關注焦點外，在網路討論上更是名列前茅，聲量一度飆升四倍，高過國民黨總統提名人韓國瑜與尋求連任的總統蔡英文。

針對「郭柯王」結盟的網路聲量，《小編神器》粉絲團所公布的最新報告，是由SoWork社群行銷顧問成長總監王俊人所帶領的團隊，結合Largitdata大數軟體的技術，以 Infominer 工具進行數據調查與分析，調查時間為8月19日至8月25日，分析的來源為新聞、臉書粉專、PTT、臉書社團、論壇、部落格、影音頻道。

調查分析報告指出，近期（8月19至8月25日）的總統大選熱議詞彙中，郭台銘（1402分）及柯文哲（1265分）分別高居第三及第四名，第一名仍為代表國民黨參選2020總統的高雄市長韓國瑜（2519分），第二名為國民黨（1500分），顯示柯郭兩人是否結盟進軍總統大選，持續是外界所高度關注的話題。

此外，由王金平（608分）及「郭柯王」（367分）在排行榜中的熱門程度，則可發現三人同台引發的話題性，成為近期在大選上的重要話題。

SoWork社群行銷顧問成長總監王俊人表示，細究「郭柯王」的聲量分析可以發現，在柯文哲8月1日宣布組台灣民眾黨當日，討論三人結盟的聲量來到了首波高峰，並在之後維持著一定的話題熱度。

▲「郭柯王」合作的聲量分析。（圖／Largitdata提供）

而16日雖一度出現桃園三結義破局的新聞，帶來了第二波高峰，郭柯韓仍舊於23日的活動中成功同台，網路聲量更因此飆升至前幾日的四倍，由此可見同台行為除了會激起了各方的臆測與分析，也會讓網友在網路上對於郭台銘、柯文哲、王金平是否會於大選中結盟的話題，進行熱議

王俊人說，若以圖表比較「郭柯王」結盟與韓國瑜、蔡英文的聲量分佈會發現，韓國瑜及蔡英文因為代表政黨參選，在現任市長及總統身份下，具有話語權優勢，故在平時的聲量數上穩高於「郭柯王」，但當這三個人在8月23日同台時，卻可以看到數據一度高過韓國瑜與蔡英文的轉變，顯見「郭柯王」結盟所能吸引的大眾關注度不容小覷。

不過，王俊人也指出，「郭柯王」的討論聲量在23日後回歸至該日以前的數值，在他們尚未公開宣示結盟前，相關的討論度還是會隨著行為起伏，若近期未有進一步的確定消息釋出，這三人在此議題上的網路熱度則可能有持續下滑的趨勢。

▲「郭柯王」與蔡英文、韓國瑜的聲量比較。（圖／Largitdata提供）

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