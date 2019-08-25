獨／「白鹿」後腳猛踹！高雄12米樹毀休旅車矮半截　車主哭喪：可以國賠嗎？

▲白鹿颱風吹倒高雄兩棵大樹，其中一棵壓毀一部休旅車。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

白鹿颱風遠離台灣，不過就在陸上颱風警報解除前的1個小時，高雄可以說是掃到颱風尾，不但是風強雨驟，甚至還造成2棵12米高的路樹倒塌，就佔據三民區的九如二路，僅剩下1個機車道可以通行，而其中一棵大樹還壓毀了一部停在路邊停車格的休旅車，撞擊力道讓整台車的車頂全毀，接獲通知的車主趕到現場，欲哭無淚直問：「我可以申請國賠嗎」？

24日晚間大約十點多，原本已經平靜的高雄市區突然刮起狂風，下起豪大雨，明顯感受到白鹿颱風的威力，強勁的風勢吹倒了兩棵在九如二路的大路樹，兩棵的高度至少都超過了4層樓高，而且樹身也相當厚實，整個倒了下來，威力可以說是相當大，其中一棵就倒在九如二路靠近自由路口，整個大樹就倒在路中間，而且還佔據了4線道，僅剩下機車道可以通行。

▲白鹿颱風吹倒高雄兩棵大樹，其中一棵佔據了整個車道。（圖／記者吳奕靖攝）

十全路派出所的員警開著警車就趕到了現場，當時風雨正大，但是兩名員警不顧自身的安危，一下車看到也趕到現場採訪的《ETtoday新聞雲》記者，先提醒記者要小心之後，兩名員警從車上拿下了封鎖線，趕緊就拉起了封鎖線，而且開啟警示燈指揮來往通行的車輛要小心。

就在這個時候，九如二路441號靠近天津街口，也傳來有一棵差不多高的大樹也倒了下來，不過這邊並沒有那麼幸運，因為大樹一倒就壓毀了一部停在路邊停車格的休旅車，而且倒下來的力量讓休旅車的車頂整個全毀，疑似也壓到喇叭發出了極大的聲響，這個聲響也引起周邊住戶跑出來看，就怕有人被壓在車內，趕緊打電話通報消防隊來查看，還好沒有人因此受傷。

▲白鹿颱風吹倒高雄兩棵大樹，員警冒雨拉起封鎖線。（圖／記者吳奕靖攝）

不過這部休旅車的車主在接獲警方通知以後，匆匆的趕到了現場，看到這一幕整個都傻了，難以相信怎麼會發生在他的車子上來，原來他也是住在附近的住戶，原本都把車停在中博橋下的停車場，但是怕颱風造成淹水，所以才把車停到這邊，但卻沒想到現在卻被壓毀了，還頻頻問記者：「可以申請國賠嗎」？一臉哭喪臉的車主拿起手機拍照存證，所有心情都寫在他的臉上，據了解這部休旅車已經有12年的車齡，而樹倒整個壓毀車子的前座，甚至車頂都潰縮了一半，連車主自己都說要修復恐怕很難，讓他只能大嘆：「怎麼會這麼衰」。

▲白鹿颱風吹倒高雄兩棵大樹，被壓到的休旅車車頂矮了半截。（圖／記者吳奕靖攝）