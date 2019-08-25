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白鹿颱風造成全台「11萬戶停電」 　累計6人受傷、疏散撤離3363人

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▲受到白鹿颱風外圍環流影響，台南地區陸累計曾停電戶數達6305戶，台南區營業處全力進行電力修復，目前已全數恢復供電。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲白鹿颱風造成全台11萬戶停電，台電全力搶修，估計25日0時復電99%。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林彥臣／綜合報導

颱風白鹿帶來強風豪雨，在各地造成停電災情，經台電統計，截至24日晚間9時，累積造成全台約11萬戶停電，台電動員超過1300名搶修人力，預計25日0時止，復電比例可達99.4%。另外根據中央災害應變中心統計，全台各地受傷人數共計6人，疏散撤離3363人。

颱風白鹿侵襲南台灣，強烈風雨造成土石流及樹木、電線桿傾倒，導致停電災情；截至24日晚間9時，全台約有11萬戶停電，高雄市累積停電約3萬9千戶最多、台東縣約3萬5千戶居次，第3至第5依序是屏東縣約1萬4千戶、南投縣約1萬戶及台南市約6千戶。

請繼續往下閱讀...

因應颱風停電災情，台電今天動員全國各單位超過1300名搶修人力，並派出超過400輛工程車、昇空車與吊臂車，及逾200台發電機與抽水機等，在確保人身安全無虞前提下，於風雨中全力投入電力搶修。

根據台電晚間表示，颱風白鹿於下午出海，南部地區持續的風雨仍帶來後續停電災情，目前已修復10萬3千戶，預計可再恢復約5700戶供電，25日0時止，復電比例可達99.4%。

至於剩下約660戶，台電解釋，主要位於台東的太麻里、池上，以及花蓮富里，嘉義阿里山與屏東瑪家鄉，因土石流、溪水暴漲、道路中斷及交通管制封路等情況未能復電，台電會在明天待相關狀況排除後，隨即投入搶修。

▲東區裕信路與裕信二街口，有路樹倒塌橫阻於道路中間，警方會同民眾，共同協助鋸斷路樹移至路邊，清掃殘枝排除路障迅速恢復道路順暢，確保行車安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲示意圖，非當事地點，白鹿颱風造成全台多處路樹倒塌，甚至因此造成民眾受傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

根據中央災害應變中心指出，至24日萬間10時全台包括屏東縣及高雄市等十一縣市一級開設，台南市二級開設，人員受傷累計6人，土石流紅色警戒23條、黃色警戒536條，累積疏散撤離3363人。

根據《聯合報》報導，受傷6人分別為，台東縣79歲施姓男子騎機車摔倒受傷，送蘭嶼衛生所，另台東縣達仁鄉79歲劉姓男子在住家內被玻璃割傷，送往台東馬偕醫院，台東市18歲女子騎機車摔倒受傷，台東市54歲男子在家中遭物品砸傷，二人均送台東基督教醫院治療；南投縣魚池鄉日月潭有73歲男子和48歲女子，遭倒塌路樹壓傷，分別送台中榮總埔里分院、埔里基督教醫院。

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關鍵字：白鹿,白鹿颱風,颱風白鹿,停電,災情,中央災害應變中心

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