白鹿海警上午解除「17縣市防大雨」　護國神山發威！東西部雨量差很大

▲白鹿颱風潛勢路徑圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

白鹿颱風遠離，氣象局將在今(25)日上午解除海上警報，不過由於外圍環流影響，南部、花東仍有明顯雨勢；北部則要慎防午後雷陣雨。

中央氣象局預報員張承傳指出，今(25)日清晨前仍受颱風外圍環流影響，各地有間歇性風雨，尤其南部及花東地區雨勢較明顯，請大家仍要留意。白天之後颱風持續遠離並減弱，各地降雨趨緩，不過南部及東南部仍有陣雨或雷雨，其他地區降雨較為局部，但午後須留意雷陣雨的現象，尤其在偏南風環境下，山區及北部地區午後降雨機率高，有短時強降雨發生機率。

請繼續往下閱讀...

▲全台17縣市發佈大雨特報。



氣象局目前針對新北市、桃園、新竹、苗栗、台中、南投、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東、澎湖、金門等17縣市發佈大雨特報。

白鹿颱風來襲替東部帶來充沛雨量，截至25日5點20分為止，台東金針山觀測站從24日凌晨0時開始已經累積630毫米雨量、花蓮六十石山613毫米，西部雨勢則較小。會有這種差異，氣象局副局長鄭明典透露詮釋「護國神山」的功勞啊。

▲鄭明典透露由於中央山脈關係，讓東西部雨量明顯差異。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

鄭明典於24日深夜貼出雨量累積圖，顯示東西部雨量累積相差甚多，他透露雨量迎風面、背風面相當明顯「這就是中央山脈的影響！」