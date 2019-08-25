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快訊／台南安南區路樹倒下！　18歲騎士遭壓倒送醫傷重不治

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▲台南市安南區安吉路二段與台江大道三段交叉口，發生疑為路樹倒下壓到機車騎士，該男騎士送醫急救仍宣告傷重不治身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安南區路樹倒下壓到機車騎士，男騎士送醫急救仍宣告傷重不治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

白鹿颱風24日下午挾帶強風豪雨過境，造成多起路樹倒塌擋道等災情，深夜11時49分許，安南區安吉路二段與台江大道三段交叉口，發生疑為路樹倒下壓到機車騎士，救護人員到場發生該名18歲林姓男騎士已無生命跡象，緊急送台南市立安南醫院急救，於25日凌晨仍不治身亡。

▲台南市安南區安吉路二段與台江大道三段交叉口，發生疑為路樹倒下壓到機車騎士，該男騎士送醫急救仍宣告傷重不治身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119勤務中心於24日深夜11時49分許據報，安南區安吉路二段與台江大道三段交叉口，發生交通事故，消防安南分隊派出救護車前往救護，到場發現疑為路樹倒下壓到機車騎士，該名18歲林姓男騎士右胸有開放性傷口，且已無呼吸心跳。

救護車緊急送台南市立安南醫院急救，惟因右胸有穿刺傷，傷勢嚴重，25日凌晨仍宣告傷重不治身亡。台南市警三分局警方案發後到場勘查蒐證及調查測繪，確實肇事原因及相關責任，由警方報請檢察官查處中。

▲台南市安南區安吉路二段與台江大道三段交叉口，發生疑為路樹倒下壓到機車騎士，該男騎士送醫急救仍宣告傷重不治身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

白鹿颱風24日下午挾帶強風豪雨過境，晚上6點以後台南市風強雨大，晚上7時許在歸仁區大武路三段、武東三街口發生1名林姓女機車騎士（長榮大學學生，22歲），騎車行南往北時，因路樹倒塌遭壓傷，林女頭部及手腳擦傷，送醫幸無生命危險。

24日深夜11時30分許，台南市脫離白鹿颱風暴風圈範圍，台南市防災中心調降為3級開設，但卻災難頻傳，先是在11時35分許，在仁德區成功一街167號前，中華電信所屬之電線桿發生倒塌事件，倒下的電線桿壓毀停在該處1部自小客車，幸好沒有人員傷亡。接著安南區安吉路二段與台江大道三段交叉口，就發生疑為路樹倒下壓到機車騎士，傷重送醫不治之不幸事件，令人遺憾。

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關鍵字：台南,安南區,路樹,機車騎士,白鹿颱風

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