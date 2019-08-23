30歲↑都吃過！袋子裝「茶色凍狀物」超脆涼　網噴口水：去夜市都買500元

▲原PO貼出一款古早味美食照。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多古早味雖然做法簡單不複雜，但樸實的美味讓人吃了反而很難忘。一名男網友貼出一張照片，只見塑膠袋裡裝著很像綠茶果凍或愛玉的凍狀物，「聽說吃過這玩意兒的人，現在都33歲以上了」。看到照片後，不少人紛紛留言直呼留口水，「每次去夜市都會買500元」、「愛吃到小時候當早餐吃過。」

這位男網友在臉書《爆廢公社》貼出照片，只見透明塑膠袋裡裝著一袋綠茶色的東西，看起來像是液體，但原PO左手用塑膠袋托著一塊果凍狀的東西，就有人好奇問「這不是愛玉嗎」、「我還真的沒吃過」、「明明是果凍」、「石花凍？還是愛玉嗎」、「沒吃過，剛以為是粉粿。」

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▲這一袋既不是愛玉也不是果凍，而是古早味「菜燕」。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO還在文中表示，吃過這個的人，現在應該都33歲以上，並在留言處公布答案，「國語念洋菜，台語叫菜燕」。貼文意外引發許多人共鳴，知道解答的人紛紛留言，「菜燕！現在還有啊！不是跟麻糬一起就是跟涼圓一起，好吃」、「小時候一碗5元」、「看到這個都會想起阿嬤」、「菜燕耶！現在市場已經很難買了，只能自己做。」

不少網友則是抗議，「我21而已，我家小孩3歲就吃過了啊」、「我姪女3歲，知道也常吃」、「我的最愛！可是我才24歲啊」、「我女兒1.5歲，早上剛吃過」、「一個33引起眾怒哈哈」、「可是我昨天才吃，22y。」還有人說，照片中的菜燕顏色偏淡「要深一點才像」。原PO則透露這是媽媽親手做的，笑說「可能我媽加太多水。」

▲菜燕不同口味會有不同顏色。（圖／翻攝自爆廢公社）

據悉，菜燕又稱大菜糕、石花凍或洋菜凍，製法簡單，是以石花菜熬煮過後冷卻而成的甜品，形狀呈膠塊狀，早期的台式石花凍多以檸檬汁、糖水、冬瓜茶做搭配，入口冰涼爽滑，口感脆脆涼涼，是夏天消暑小食之一。菜燕可退火氣、消暑，也因為低熱量、體積大、容易滿足食慾，被當成減肥點心聖品。

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